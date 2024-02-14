台灣大學生泰國當「凶宅認證師」！睡一晚就知道有沒有鬧鬼

一名泰裔台灣學生與同學在泰國當「凶宅認證師」；示意圖，與新聞事件無關。（路透）

2024/02/14 20:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國2名大學生想出了一個創新職業「凶宅認證師」，只要讓他們在凶宅睡上一晚，他們就能認證房屋內到底有沒有鬼，若是沒有，則會開立「無鬼證明」，讓屋主或賣家擺脫「鬧鬼公寓」的傳言。

據泰媒《民族報》報導，泰國蘭納拉加曼加拉理工大學的21歲泰裔台灣學生程威飛（Wifei Cheng）與22歲的斯雷塔烏特（Sretthawut Boonprakhong）組成了「凶宅認證師」，目的在於幫助屋主或賣家，擺脫「鬧鬼公寓」的傳言。

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程生表示，他非常樂意在有發生過事故的凶宅過上一夜，若是整晚沒有發生靈異事件的話，他就會開立「無鬼證明」，讓想買房或租房的房客放心。

程生也在社群媒體上發布這項工作資訊，目前已經接到一些詢問工作細節的電話，但尚未找到客戶。他也補充，目前還沒有訂下服務價格，所以費用的部分都可以再做討論，同時，他也接受在葬禮或其他曾鬧鬼過的場所過夜。

共同創辦人斯雷塔烏特表示，雖然自己害怕鬼，但他已經準備好接受挑戰，因為這項工作能讓他證明鬼其實不存在，但為了安全起見，他還是會在進行此工作時配戴護身符。

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