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樂透頭獎2億無人領！ 日本彩券行急貼尋人啟事

日本北海道一家彩券行，在去年西洋情人節推出期間限定樂透，並開出了2億日圓（約台幣4260萬元）頭獎，然而這筆大獎至今無人認領。示意圖，與新聞事件無關。（路透資料照）

日本北海道一家彩券行，在去年西洋情人節推出期間限定樂透，並開出了2億日圓（約台幣4260萬元）頭獎，然而這筆大獎至今無人認領。示意圖，與新聞事件無關。（路透資料照）

2024/02/17 13:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道札幌市一家彩券行，在去年西洋情人節推出期間限定樂透，並開出了2億日圓（約台幣4260萬元）頭獎，然而這筆大獎至今無人認領，且兌獎期限即將在下個月的白色情人節（3月14日）到期。對此，彩券行日前緊急張貼尋人啟事，同時呼籲民眾回家檢查購買的彩券是有否中獎。

綜合日媒報導，北海道札幌市中央區大通地下街的彩券行，在去年2月1日至3月3日，推出期間限定販售的「情人節大樂透」（バレンタインジャンボ）彩券，並在3月10日開出了頭獎2億日圓，兌獎期限至今年的3月14日截止。不過事隔一年，眼見兌獎期限即將到期，彩券行卻遲遲不見幸運兒現身領獎。

為此，彩券行日前貼出尋人啟事公告，希望盡早找到中獎的幸運兒，並列出中獎彩券的獎號是「25組137513」，同時呼籲有購入彩券的民眾，請務必在兌獎期限前仔細檢查購買的彩券號碼，千萬不要錯失領取高額獎金的機會。

另外，今年的「情人節大樂透」彩券已於14日開始售賣，售價每張300日圓（約台幣63元），頭獎同樣為2億日圓，販售期間至3月15日。

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