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校史與蓄奴史牽連 美國耶魯大學正式致歉

根據校內專案小組2020年至今的研究結果，美國耶魯大學今（17）日發出正式聲明，針對早期校史與美國買賣奴隸、蓄奴歷史的關聯正式致歉。（美聯社）

根據校內專案小組2020年至今的研究結果，美國耶魯大學今（17）日發出正式聲明，針對早期校史與美國買賣奴隸、蓄奴歷史的關聯正式致歉。（美聯社）

2024/02/17 12:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕根據校內專案小組2020年至今的研究結果，美國耶魯大學今（17）日發出正式聲明，針對早期校史與美國買賣奴隸、蓄奴歷史的關聯正式致歉。

《路透》報導，在2020年5月美國喬治‧佛洛伊德（George Floyd）命案所引起的全球「黑人的命也是命」（BLM）運動發酵後，美國耶魯大學（Yale University）同年10月起即組成耶魯及奴隸專案研究計畫小組（The Yale & Slavery Research Project），針對耶魯校史與美國蓄奴歷史的關係進行研究。

美國耶魯大學校方今（17）日發表官方聲明，根據專案小組研究成果，對於耶魯校史與蓄奴歷史的牽連正式致歉。聲明寫道：「今天，僅代表耶魯大學官方，我們承認本校與蓄奴的關聯和角色，以及所有被奴役的人們對本校在勞力和經驗的參與和貢獻。」

聲明強調，「針對本校早期歷史的領導人物在蓄奴上的參與，我們深感抱歉，唯有承認並針對這段歷史致歉，才是往前邁前的唯一途徑」。

然而，聲明也指出，「雖然本校史料中並未有校方直接蓄奴的證據，但許多清教徒的創校人，以及早期畢業的校友及社會領袖確實有蓄奴的紀錄，本校研究小組已確認至少200位被奴役者的身分。

其實，早在BLM運動爆發前，耶魯大學2017年就曾將校內一座以奴隸制度捍衛者為名的卡爾霍恩學院（Calhoun College）改名。

據悉，在2020年BLM運動發酵後，全球各地越來越多機構針對過去蓄奴，以及跨海買賣奴隸的不光彩歷史正式致歉。如荷蘭國王去（2023）年7月，就曾代表全國在殖民時期奴隸制度歷史上所扮演的角色正式道歉，請求國際社會的寬恕。

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