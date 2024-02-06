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遭報紙誤刊為種族主義者 美國男獲賠7.8億元

美國男子遭報紙誤刊為種族主義者，獲賠2500萬美元。美鈔示意圖。（美聯社）

美國男子遭報紙誤刊為種族主義者，獲賠2500萬美元。美鈔示意圖。（美聯社）

2024/02/06 10:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州2021年一場高中女子籃球比賽中，播報員羅文（Matt Rowan）說出種族主義言論，該州最大報《奧克拉荷馬報》卻以為是另個播報員薩普爾帕（Scott Sapulpa）說的並加以報導，讓薩普爾帕承受極大精神痛苦，陪審團5日裁定報社需賠償2500萬美元（約新台幣7.8億元）。

據《美聯社》報導，高中女子籃球員當時在播放國歌時單膝跪下（抗議警察對非裔人士的暴力執法），羅文誤以為直播已經中斷進入廣告時間，隨即說出一連串髒話辱罵女球員，並希望她們被狠狠教訓。

《奧克拉荷馬報》在事發後刊出報導，當中誤認另一個播報員薩普爾帕說出了種族主義言論，羅文隨即通知報社他們弄錯人了，並透露自己當時是因為低血糖才會控制不了情緒。

不過，《奧克拉荷馬報》對薩普爾帕的誹謗和心理壓力已經造成了，馬斯科吉郡陪審團認為報社行為存在惡意，因此裁定報社需實際賠償薩普爾帕500萬美元（約新台幣1.56億元）、懲罰性賠償2000萬美元（約新台幣6.27億元）。

經營該報的美國最大報業集團甘尼特（Gannett）表示，他們對這樣的判決感到失望，沒有證據顯示報社在明知內容有誤的狀況下仍然出刊，報社也沒有傷害薩普爾帕的意圖，之後計劃上訴。

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