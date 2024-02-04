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飛利浦呼吸器可能和561起死亡有關 在美停賣並賠償150億元

飛利浦20款呼吸器在美國可能和561起死亡案例有關，圖為部分款式。（圖擷自飛利浦官網）

飛利浦20款呼吸器在美國可能和561起死亡案例有關，圖為部分款式。（圖擷自飛利浦官網）

2024/02/04 14:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕飛利浦用來治療阻塞性睡眠呼吸中止症和部分呼吸系統疾病的儀器，包括非侵襲性正壓呼吸器（BIPAP）、持續正壓呼吸器（CPAP）不同型號共20款，在美國可能和561起死亡案例有關，從2021年6月開始陸續召回500萬台，飛利浦近來和美國司法部、食品藥物管理局達成協議，將停賣並賠償消費者4.9億美元（約新台幣150億元）。

《CBS》報導，美國食品藥物管理局表示，自2021年4月以來，全美已收到超過11萬6000份飛利浦呼吸器相關通報，當中561人死亡，主因在於用來降低機器噪音的聚酯基聚氨酯消音泡沫材料，可能會碎解並讓使用者吸入，導致人體永久性傷害。

飛利浦所賠償的4.9億美元，主要是為了補償顧客購買、租用或出租相關設備卻因召回而造成的財務損失，並且補貼退貨、換貨過程中花費的金額，至於出現人身傷害或醫療問題者，可以額外進行救濟訴訟，不會因為領取這筆賠償金就無法繼續索賠。

飛利浦對此表示，公司調查顯示設備問題和死亡個案並無明顯聯繫，美國食品藥物管理局方面則暫時以「疑似」處理，亦即尚無定論。另外，美國醫學會2022年資料指出，全美大約有3000萬人患有睡眠呼吸中止症，也就是入睡時呼吸道阻塞、呼吸中斷的疾病。

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