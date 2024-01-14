具沙門氏菌污染風險 美桂格燕麥擴大召回多款產品

美國桂格燕麥擴大召回產品。（圖擷自美國桂格燕麥官網）

2024/01/14 12:00

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國桂格燕麥去年12月因為沙門氏菌污染風險，已召回過數十款產品，本月11日擴大召回範圍，這些產品銷往全美50個州、波多黎各、關島和塞班島等地。

據《ABC》報導，美國桂格燕麥上次召回的商品包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」，當時並未收到任何因此引起沙門氏菌感染的病例。

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美國桂格燕麥此次擴大召回的產品則是穀物零食棒「Cap'n Crunch Treats」、桂格「Oatmeal Squares」穀物片、穀物零食餅乾「Munchies Snack Mix」、麥片「Gamesa Marias Cereal」等等。

所有召回清單可在美國食品藥物管理局（FDA）和美國桂格燕麥網站上查詢，也可掃描商品包裝上的二維碼，以確認是否在此次召回範圍內。

據了解，美國桂格上次所回收的產品，近2年來都沒有進口到台灣，國內業者佳格食品也強調台灣桂格燕麥全在台灣製造，並且定期送檢沙門氏菌，無污染疑慮，和美國生產線沒有關聯。

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