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驚！美國兒童食品蘋果泥不僅含鉛 還驗出重金屬鉻

美國WanaBana兒童食品肉桂蘋果泥，除了鉛汙染之外又驗出含有重金屬鉻。（圖擷自FDA官網）

美國WanaBana兒童食品肉桂蘋果泥，除了鉛汙染之外又驗出含有重金屬鉻。（圖擷自FDA官網）

2024/01/06 15:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國WanaBana所生產的兒童食品肉桂蘋果泥，以及該公司所代工的超商品牌Schnucks肉桂蘋果泥、Weis肉桂蘋果泥，先前因為驗出鉛汙染被大量召回，沒想到美國食品藥物管理局（FDA）如今又查出產品裡含有重金屬鉻。

《NBC》報導，FDA在不同樣品中檢驗出0.590 ppm和0.566 ppm濃度的鉻，而鉻在自然界中以兩種形式存在，分別為三價鉻（人體必需營養素）和六價鉻（致癌物質），從蘋果泥裡鉛與鉻含量的比例來看，很有可能是六價鉻。

FDA並沒有規定食品中的鉻含量要在多少之內，但環境醫學專家布里赫（Laura Breeher）透露，這樣的數字已超過環境保護局（Environmental Protection Agency）所規定的飲用水鉻含量上限5倍之多。

據了解，攝入大量鉻可能會導致腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、貧血、腎與肝功能障礙，長時間吸入恐罹患慢性肺部疾病，長時間以皮膚接觸則可能會出現潰瘍。

不過，布里赫強調一般人不可能吃下那麼多蘋果泥，而且六價鉻在胃中能夠相當快地轉化為三價鉻，相較之下，她更擔心鉛汙染對小孩健康的風險。

據了解，截至去年12月29日為止，美國疾病管制與預防中心已收到37州共287起血鉛濃度升高通報，另外，FDA也對蘋果泥的砷和鎘進行檢測，其含量並未達到驗出標準（低於檢測極限）。

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