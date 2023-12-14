為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

幕僚誤發電郵！波士頓台裔市長吳弭 陷種族歧視爭議

美國波士頓首位台裔市長吳弭，日前陷入種族歧視爭論。（美聯社資料照）

美國波士頓首位台裔市長吳弭，日前陷入種族歧視爭論。（美聯社資料照）

2023/12/14 14:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國波士頓（Boston）首位台裔市長吳弭（Michelle Wu）陷入種族歧視爭論。1名市長幕僚12日向所有波士頓市議員發送了電子郵件，邀請他們參加專為「有色人種當選者」舉辦的派對，引發輿論關注。

《波士頓先鋒報》報導，市長與市議會關係主任桑托斯（Denise Dos Santos）告訴市議會所有議員，「謹代表市長吳女士，誠摯邀請各位嘉賓參加13日舉行的有色人種當選者派對」。信件附註的派對時間為12月13日下午5時30分，地點是波士頓市長接待會館。

然而約15分鐘後，桑托斯立即向所有市議員發出了另封電郵，為先前的電子郵件道歉。波士頓市議會包括7名白人議員、6名有色人種議員。

桑托斯在道歉電郵中表示，「我想為之前有關13日派對的電子郵件道歉。我無意中將其發送給每個人，如果我的電子郵件可能冒犯或被認為冒犯，我深表歉意。對於可能造成的任何混亂，再度致上深深歉意」。

對此，即將卸任的白人市議員貝克（Frank Baker）表示，吳弭將部分議員排除的決定「不幸且具分裂性」，他同時強調電郵並沒有冒犯到他，「我真的不太容易被冒犯。想冒犯我，你要做的不會只是不邀請我參加聚會」。

貝克坦言，他不確定吳弭為特定種族舉辦派對的原因為何，但考慮到市議會近日的緊張局勢，他認為這並非「好的舉動」。貝克說：「不幸的是在目前的氛圍下，分歧將進一步加劇。」

黑人議員沃瑞爾（Brian Worrell）則替吳弭辯護，稱派對只是反映市府中存在「各種特定族群」。沃瑞爾說：「我們為城市和市府中的各種特定族群創造了空間。這沒什麼不同，有色人種民選議員已經存在十多年了。」

談及市長與市議會關係主任桑托斯，沃瑞爾強調：「桑托斯與市議會、包括我的辦公室在內，有著密切的工作關係。正如她在後續電郵中所言，她並沒有惡意。」

吳弭的發言人帕特龍 （Ricardo Patrón）對此表示，13日舉辦的派對只是本月眾多活動之一。

帕特龍指出，吳弭是亞裔美國女性，作為有色人種民選官員，因此被要求為有色人種當選者舉辦年度派對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
1.17億預算被刪 桃園垃圾費隨袋徵收延後上路
2023/12/12 13:44

1.17億預算被刪 桃園垃圾費隨袋徵收延後上路
美波士頓郊區派對遭槍擊 釀1死6傷
2023/09/03 11:12

美波士頓郊區派對遭槍擊 釀1死6傷

台電同歐洲商會發表「電力淨零路徑報告書」
國慶焰火 台中中央公園內管制區 禁行單車
2023/08/22 05:30

國慶焰火 台中中央公園內管制區 禁行單車
台裔女青年吳弭 當選波士頓議長
2016/01/05 17:28

台裔女青年吳弭 當選波士頓議長

New New Bank幫您開啟財富自由之路
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播