幕僚誤發電郵！波士頓台裔市長吳弭 陷種族歧視爭議

美國波士頓首位台裔市長吳弭，日前陷入種族歧視爭論。（美聯社資料照）

2023/12/14 14:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國波士頓（Boston）首位台裔市長吳弭（Michelle Wu）陷入種族歧視爭論。1名市長幕僚12日向所有波士頓市議員發送了電子郵件，邀請他們參加專為「有色人種當選者」舉辦的派對，引發輿論關注。

據《波士頓先鋒報》報導，市長與市議會關係主任桑托斯（Denise Dos Santos）告訴市議會所有議員，「謹代表市長吳女士，誠摯邀請各位嘉賓參加13日舉行的有色人種當選者派對」。信件附註的派對時間為12月13日下午5時30分，地點是波士頓市長接待會館。

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然而約15分鐘後，桑托斯立即向所有市議員發出了另封電郵，為先前的電子郵件道歉。波士頓市議會包括7名白人議員、6名有色人種議員。

桑托斯在道歉電郵中表示，「我想為之前有關13日派對的電子郵件道歉。我無意中將其發送給每個人，如果我的電子郵件可能冒犯或被認為冒犯，我深表歉意。對於可能造成的任何混亂，再度致上深深歉意」。

對此，即將卸任的白人市議員貝克（Frank Baker）表示，吳弭將部分議員排除的決定「不幸且具分裂性」，他同時強調電郵並沒有冒犯到他，「我真的不太容易被冒犯。想冒犯我，你要做的不會只是不邀請我參加聚會」。

貝克坦言，他不確定吳弭為特定種族舉辦派對的原因為何，但考慮到市議會近日的緊張局勢，他認為這並非「好的舉動」。貝克說：「不幸的是在目前的氛圍下，分歧將進一步加劇。」

黑人議員沃瑞爾（Brian Worrell）則替吳弭辯護，稱派對只是反映市府中存在「各種特定族群」。沃瑞爾說：「我們為城市和市府中的各種特定族群創造了空間。這沒什麼不同，有色人種民選議員已經存在十多年了。」

談及市長與市議會關係主任桑托斯，沃瑞爾強調：「桑托斯與市議會、包括我的辦公室在內，有著密切的工作關係。正如她在後續電郵中所言，她並沒有惡意。」

吳弭的發言人帕特龍 （Ricardo Patrón）對此表示，13日舉辦的派對只是本月眾多活動之一。

帕特龍指出，吳弭是亞裔美國女性，作為有色人種民選官員，因此被要求為有色人種當選者舉辦年度派對。

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