以軍續占領醫院 加薩衛生部稱導致5重症病患身亡

加薩衛生部官員表示，位於加薩南部的納瑟醫院16日仍遭以軍占領。圖為1名病患自該院撤離後，抵達南部城市拉法。（路透）

2024/02/17 13:35

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩衛生部官員表示，位於加薩南部的納瑟醫院（Nasser Hospital）16日仍遭以軍占領，已嚴重影響醫療量能；與此同時，以色列不顧國際反對持續轟炸南部城市拉法（Rafah），該市因戰亂湧入了大批巴勒斯坦難民。

據《路透》報導，15日稍早，以色列軍隊進佔了甘尤尼斯市（Khan Yunis）的納瑟醫院，目前仍控制該醫院。加薩衛生部表示，16日共有5名重症病患因電力中斷和氧氣供應不及身亡。

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以色列指責哈瑪斯武裝分子將納瑟醫院用於軍事目的，並表示以軍在醫院中實施「精確且有限的行動」，「沒有義務」將患者或工作人員撤離。

以色列軍方16日表示，部隊在納瑟醫院逮捕了逾20名武裝分子，稱他們參與了去年10月7日突襲以色列的恐怖主義行動；哈瑪斯否認醫院中有任何武裝分子，抨擊此說法為「試圖掩飾摧毀醫院罪行的謊言」。

加薩衛生部指出，納瑟醫院16日斷電後，已對病患生命造成威脅；以色列軍方則澄清，已修復了1台發電機、並額外提供另1台發電機，確保「所有重要系統繼續運作」。

加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）表示，2名孕婦被迫在16日寒冷的天氣中分娩，「在艱苦的條件下分娩，沒有水、沒有食物也沒有供暖」。

該部指出，納瑟醫院內的以色列士兵強迫婦女及孩童待在婦科區域，將其劃作軍事區，婦女不得取走任何原屬於她們物品；以軍並在醫院外攔截了援助車隊，讓該車隊無法運送物資。

以色列軍方回應，他們提供了包括嬰兒食品和水在內等必要援助。世界衛生組織（WHO）此前不斷稱納瑟醫院是「對整個加薩而言」至關重要的設施，因在加薩仍能運作的醫院早已屈指可數。

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