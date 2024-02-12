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不顧美國警告！以軍猛烈空襲拉法 傷亡慘重

12 日在加薩走廊南部拉法，一名在以色列空襲中受傷的巴勒斯坦男子被送往醫院。（路透）

12 日在加薩走廊南部拉法，一名在以色列空襲中受傷的巴勒斯坦男子被送往醫院。（路透）

2024/02/12 14:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列在加薩的戰火已燃燒到南部接壤埃及的拉法市（Rafah），據巴勒斯坦通訊社報導，以軍12日連續地2天對拉法及周邊地區發動海陸空全方位打擊，目前造成死亡人數已超過100人，另有數百人受傷，傷者中包括婦女及兒童。

稍早，哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部稱，12日黎明前，加薩南部人口稠密的拉法遭到猛烈空襲，造成至少52人死亡，空襲擊中了拉法不同地區的14棟房屋和3座清真寺。

《法新社》記者和目擊者聽到了一系列猛烈的空襲聲，看到城市上空濃煙滾滾。

在逃離以色列對加薩走廊北部的轟炸後，現有一半以上的加薩人口居住在拉法。以色列總理納坦雅胡10日表示，已命令軍方制定計畫，從拉法市撤離100萬巴人平民。他強調，進攻拉法是摧毀哈瑪斯的關鍵，以軍在展開攻勢前，將為當地平民提供「安全通道」，不會引發人道災難。

哈瑪斯則警告，以軍進攻拉法可能會造成「數萬人」死傷。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾也指出，進攻拉法將「導致無法形容的人道災難」。

美國白宮表示，美國總統拜登11日告訴納坦雅胡，如果無法確保在拉法市避難的約100萬人的安全，不應該對拉法市採取軍事行動。

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間持續衝突，以色列11日轟炸加薩走廊南部的拉法，期間冒出濃煙。（法新社）

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間持續衝突，以色列11日轟炸加薩走廊南部的拉法，期間冒出濃煙。（法新社）

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