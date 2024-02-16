大選前帳戶遭國稅局凍結 印度反對黨控莫迪濫用公權力

印度預計今（2024）年4、5月舉行國會大選，最大反對黨國民大會黨（INC）今（16）日指出，該黨帳戶已遭國稅局凍結，並批評總理莫迪（Narendra Modi）濫用公權力打壓政敵。（法新社）

2024/02/16 17:39

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度預計今（2024）年4、5月舉行國會大選，最大反對黨國民大會黨（INC）今（16）日指出，該黨帳戶已遭國稅局凍結，並批評總理莫迪（Narendra Modi）濫用公權力打壓政敵。

據《法新社》報導，印度國會即將改選，最大反對黨國大黨今（16）日舉行記者會表示，該黨4個帳號都已遭國稅局依調查2018至2019年稅務申報為由凍結。

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國大黨發言人馬肯（Ajay Maken）表示，執政黨此舉是要在選舉前將主要政敵邊緣化，「當主要反對黨的銀行帳戶在選前兩週被凍結，你們真的認為我們國家的民主是存活的嗎？」

馬肯補充表示，該黨當時確實逾期約45天才申報，但國稅局要求該黨繳納21億盧比（折合台幣約7.92億元）欠稅及罰鍰，並凍結所有帳戶，這樣的處置完全不符合比例原則。

馬肯向記者提問：「難道不覺得印度正往一黨專政靠近嗎？」他感嘆，「這是印度民主悲傷的一天」，並強調國大黨一定會上訴到底並組織上街抗爭。

據悉，國大黨前領袖甘地（Rahul Gandhi）去（2023）年3月遭依「誹謗罪」判刑2年，並取消議員資格，此案也曾遭抗議是「政治打壓」。國大黨是印度反對黨聯盟的成員之一，在希望聯手終結莫迪連任的同時，聯盟內的多黨黨魁也都陸續接收到執政當局的各種調查施壓。

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