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被判死刑8印度前軍官獲釋 印度感謝卡達國王

8名被卡達法院判處死刑的退役海軍軍官，經過18個月的審判之後全部獲釋，印度政府對此表示歡迎與感謝。圖為印度外交部長蘇杰生。（路透檔案照）

8名被卡達法院判處死刑的退役海軍軍官，經過18個月的審判之後全部獲釋，印度政府對此表示歡迎與感謝。圖為印度外交部長蘇杰生。（路透檔案照）

2024/02/12 16:08

〔中央社〕8名被指從事間諜活動而遭卡達法院判處死刑的退役海軍軍官，經過18個月的審判之後全部獲釋，印度政府對此表示歡迎與感謝。

印度外交部今天宣布，卡達已釋放這8人，印度政府對此表示歡迎，並稱其中7人已經返回印度，「我們感謝卡達國王的決定，讓這幾位印度國民得以獲釋及返鄉。」

這8名印度退役海軍軍官是於2022年8月遭卡達情報單位逮捕。他們當時受雇於一家名為Dahra Global的私人國防業務相關公司，提供訓練與諮詢服務。

卡達法院於2023年10月將他們判處死刑，印度政府隨即為他們提出上訴。

這家公司的阿曼籍負責人當時也被逮捕，但在大約3個月後即獲釋。

印度與卡達均未公開透露8人為何被判死刑，但根據外電報導，他們涉嫌替以色列刺探卡達潛艦計畫。

8人被判死刑的消息傳出之後，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示將盡全力援救他們。部分印度智庫學者則擔心，如果8人被處決，印度與卡達的外交關係恐陷入「難以挽回」的決裂。

去年12月，印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問杜拜，參加聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），在場外與卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）會面。

同月，卡達上訴法院將8人的死刑減為有期徒刑。

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