印度「2政敵」開直播大和解 他下秒連開5槍轟死對方再自戕

政治人物戈薩爾卡在一場臉書直播中與「老政敵」諾羅尼亞上演了一場「世紀大和解」，卻不料陷入致命圈套。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2024/02/11 23:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度41歲政治人物戈薩爾卡（Abhishek Ghosalkar）週四（8日）晚上在孟買的一場臉書直播中，與「老政敵」諾羅尼亞（Mauris Noronha）上演了一場「世紀大和解」，卻不料陷入致命圈套，遭諾羅尼亞連開5槍，倒地身亡。

綜合外媒報導，直播中，兩人宣布雙方言歸於好，放下過去的恩怨、分歧與政治競爭，並計畫合作推出支持弱勢女性的紗麗分發活動，現場氣氛和樂融融。然而，在直播進行不久後，諾羅尼亞突然離開現場，而戈薩爾卡並未察覺異常，仍然繼續談及和解事宜。

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不料，諾羅尼亞竟拿保鑣的手槍向戈薩爾卡連開5槍，隨後，諾羅尼亞跑到樓上自戕，當場死亡。

報導指出，凶手諾羅尼亞先前因性侵指控入獄近5個月，他懷疑是戈薩爾卡害他捲入案件，導致他沒有獲得任何主要政黨的競選門票，推測是因粉碎他的政治生涯而復仇。而死者戈薩爾卡則曾是極右翼民族主義政黨「濕婆軍」（Shiv Sena）的前黨員，也擔任過地方官員。

此外，警方成功解鎖了諾羅尼亞的手機，發現他與不同人的幾條聊天記錄已被他刪除。一名警官說，「我們正在尋求技術幫助來檢索已刪除的聊天記錄，以查明他是否與某人分享了有關該事件的任何計劃。」

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#Mumbai | Abhishek Ghosalkar, the son of a #ShivSenaUBT leader, was shot by a man while doing a Facebook Live with him. @sunilcredible reports. pic.twitter.com/GtZP2UzkR5 — NDTV （@ndtv） February 8, 2024

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