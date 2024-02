印度「2政敵」開直播大和解 他下秒連開5槍轟死對方再自戕

2024/02/11 23:22

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度41歲政治人物戈薩爾卡(Abhishek Ghosalkar)週四(8日)晚上在孟買的一場臉書直播中,與「老政敵」諾羅尼亞(Mauris Noronha)上演了一場「世紀大和解」,卻不料陷入致命圈套,遭諾羅尼亞連開5槍,倒地身亡。

綜合外媒報導,直播中,兩人宣布雙方言歸於好,放下過去的恩怨、分歧與政治競爭,並計畫合作推出支持弱勢女性的紗麗分發活動,現場氣氛和樂融融。然而,在直播進行不久後,諾羅尼亞突然離開現場,而戈薩爾卡並未察覺異常,仍然繼續談及和解事宜。

請繼續往下閱讀...

不料,諾羅尼亞竟拿保鑣的手槍向戈薩爾卡連開5槍,隨後,諾羅尼亞跑到樓上自戕,當場死亡。

報導指出,凶手諾羅尼亞先前因性侵指控入獄近5個月,他懷疑是戈薩爾卡害他捲入案件,導致他沒有獲得任何主要政黨的競選門票,推測是因粉碎他的政治生涯而復仇。而死者戈薩爾卡則曾是極右翼民族主義政黨「濕婆軍」(Shiv Sena)的前黨員,也擔任過地方官員。

此外,警方成功解鎖了諾羅尼亞的手機,發現他與不同人的幾條聊天記錄已被他刪除。一名警官說,「我們正在尋求技術幫助來檢索已刪除的聊天記錄,以查明他是否與某人分享了有關該事件的任何計劃。」

#Mumbai | Abhishek Ghosalkar, the son of a #ShivSenaUBT leader, was shot by a man while doing a Facebook Live with him. @sunilcredible reports. pic.twitter.com/GtZP2UzkR5