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家暴健身教練IG直播「行刑式槍決」前妻 逃亡直播又殺2人

波士尼亞一名健身教練為了報復前妻舉報家暴及藏匿小孩，竟打開IG直播「行刑式槍決」前妻，而在逃亡期間不僅射殺2位無辜民眾，竟還再次打開IG直播透露自己的逃亡進度，行徑令人髮指。示意圖，與本文無關。（美聯社）

波士尼亞一名健身教練為了報復前妻舉報家暴及藏匿小孩，竟打開IG直播「行刑式槍決」前妻，而在逃亡期間不僅射殺2位無辜民眾，竟還再次打開IG直播透露自己的逃亡進度，行徑令人髮指。示意圖，與本文無關。（美聯社）

2023/08/13 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲波士尼亞一名健身教練為了報復前妻舉報家暴及藏匿小孩，竟打開Instagram直播「行刑式槍決」前妻，而在逃亡期間不僅射殺2位無辜民眾，竟還再次打開Instagram直播透露自己的逃亡進度，行徑令人髮指。

綜合外媒報導，波士尼亞一名35歲健身教練內爾明·蘇萊曼諾維奇 （Nermin Sulejmanovic）於當地時間11日上午打開Instagram直播，並告訴觀眾他即將進行「一一場活生生的謀殺」，隨後他將鏡頭轉向被打的渾身是血，全身遍體麟傷的前妻，並告訴觀眾前妻竟擅自向警方舉報家暴，更將孩子藏匿8天，為了報仇於是決定「公開處決」前妻，隨後對著前妻的額投開了一槍。

隨後蘇萊曼諾維奇又將竟頭轉向在地上的女兒，更戲稱「有沒有人要來救這小孩呢！」事後蘇萊曼諾維奇遭警方追捕，沒想到他在逃亡期間竟又開了2次直播告訴觀眾他的逃亡進度，甚至透露逃亡間他又殺了2個人。而警方在事後也證實，蘇萊曼諾維奇在逃亡期間殺害一名男子及他的小兒子，且還打傷了一名警察及一男一女。

警方表示「無法用語言來形容今天發生的事情，蘇萊曼諾維奇最終選擇自己結束自己的生命，但沒有人能挽回受害者的生命。」蘇萊曼諾維奇過去曾因襲警與走私毒品多次遭到逮捕，而這次他在被逮前選擇結束自己的生命，一系列行為令人髮指。雖IG上的直播影片已被移除，不過當時已有1萬2000人觀看，警方表示已展開調查，強調若有人在蘇萊曼諾維奇的殺人直播中發表支持性言論，將會面臨法律後果。

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