躺在地下近2000年！英國竟挖出古羅馬「東歐人」骨骸

英國考古團隊在鄉間挖掘出一具年輕的男性骨骸，經DNA檢測為近2千年前的薩馬提亞人（Sarmatians），遺址見證了羅馬帝國於大不列顛島的擴張史。（圖片擷取自@velitesgear的X帳號）

2024/02/10 23:12

〔記者劉宇捷／綜合報導〕位於西歐的不列顛群島上竟挖出東歐民族的骨骸，兩者卻相隔數千公里！據《英國廣播公司》（BBC）報導，英國考古團隊在鄉間發現一具年輕的男性骨骸，經DNA檢測為近2千年前的薩馬提亞人（Sarmatians），該遺址見證了羅馬帝國的擴張史。

報導指出，考古學家在英國南部的劍橋郡A14公路拓寬工地中，挖掘出部分文物遺體，其中代號為「Offord Cluny 203645」的年輕男性骸骨，被單獨埋葬在一處溝渠中，由於是單獨下葬，沒有任何遺物，難以鑑定身分。不過，現今科學家以其碎裂的頭骨進行DNA檢測，經研判是公元126到228年，羅馬佔領英國期間的薩馬提亞人，這個民族原生於目前的俄羅斯南部、亞美尼亞和烏克蘭，能講伊朗語，以騎馬技巧聞名。

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至於，為何薩馬提亞人會從羅馬帝國的最東側，移居到數千公里外的最西側？科學家進而透過他的牙齒化石分析，裡頭有他所吃過東西的化學物質足跡，隨著生長發育就像樹木的年輪一樣，層層記錄每個時期牙齒周圍的物質型態變化。

分析顯示，他6歲前主要吃薩馬提亞人故鄉盛產的小米與高粱，但隨著年齡增長，這些原生食物的成分也隨之遞減，進而從他的飲食中消失；這證明了他隨著年紀漸漸往西遷移，而不是他的祖先先來到英國。

比對史料記載，這與當時羅馬帝國將一支薩馬提亞騎兵調往不列顛的紀錄相符，這具男性遺骸很可能是騎兵或其後裔，也可能是他們的奴隸。羅馬帝國曾多次由南往北進軍大不列顛島，不過過程並不順利，甚至於約克郡以北遇到頑強的抵抗，推估損失將近一個軍團的兵力。羅馬帝國於公元122年與公元160年分別興建「哈德良長城」及「安東尼長城」以抵禦當地民族突襲，顯示當時缺兵與軍事衝突的激烈程度。

基因科學家Pontus Skoglund博士指出，透過更好的技術，我們也開始改變當代對羅馬時期及之後文明的理解。這些DNA和化學分析技術的出現意味著我們現在可以提出不同的問題，並研究羅馬時期的社會是如何形成、組成以及如何演變的。

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