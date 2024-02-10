紐時：特檢報告讓拜登鬆口氣 但記憶力恐成選戰焦點

美國總統拜登。（路透檔案照）

2024/02/10 00:17

〔中央社〕美國特別檢察官認為，總統拜登不該因不當處理機密文件而面臨刑事起訴。紐約時報分析，這本應是明確的法律免責，卻成了一場政治噩夢，拜登高齡、記憶力問題恐再引起議論。

由於在拜登（Joe Biden）的德拉瓦州威明頓市（Wilmington）宅邸和辦公室舊址發現機密資料，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）去年指派特別檢察官赫爾（Robert Hur）進行調查。

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紐約時報（The New York Times）今天報導，這項針對拜登先前成為美國副總統後不當處理機密文件的調查，將他形容為「善意、記憶力差的老人」，並描述拜登接受問話時，無法記起自己何時擔任副總統、兒子去世的年份，或在政策辯論中他贊同哪一方。

根據赫爾撰寫的報告，當時80歲的拜登接受美國聯邦調查局（FBI）在兩天進行的5小時問話，期間他的記憶力如此模糊，以致於很難說服陪審團成員相信拜登當時明知自己不當處理了文件。

赫爾在報告中提到，若拜登被起訴，他的律師「將強調（拜登）在回憶往事受到的限制」。

報告形容拜登蓄意保留國家安全機密，包括總統分享並涉及「敏感情報來源與獲取方式」的部分文件。赫爾拒絕為此建議起訴他，部分原因是拜登的記憶力。

赫爾寫道：「要說服陪審團判定屆時已經80多歲的前總統犯下重罪很困難，這需要一個有意識的精神狀態才能成立。」

而在拜登的聲明中，他似乎暗示了自己注意力不集中的原因。

拜登指出，自己當時決心要給特別檢察官所需要的，因此去年10月8日及9日期間，儘管當時以色列才剛遭到巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，他忙於處理一場國際危機時，仍親自接受5小時的問話，「我相信這是我應為美國人民做的」。

關於赫爾對拜登記憶力的描述，拜登律師包爾（Bob Bauer）及索柏（Richard Sauber）在2月5日的信件中表示，「總統會被問到多年前發生的事，迫使他給出自己的『最佳』回憶，卻又怪罪他受限的記憶力，這有失公平」。

律師寫道：「總統無法記起多年前發生事件的日期或細節，既不令人驚訝，也並非不尋常。」

在過去3年裡，各界對於拜登年齡的擔憂一直是他總統任內不斷出現的話題。拜登尋求連任總統至86歲之際，部分選民已表達對他精神和身體健康的憂慮，這一定程度是因拜登在公開場合看起來身體虛弱或步履蹣跚的相關影片所致。

在2月7日一場募款活動上，拜登回憶起2021年與德國前總理柯爾（Helmut Kohl）的對話，但事實上，對方早已於2017年過世。拜登發言人稱，這是口誤，許多公職人員都會口誤。

拜登本人則試圖對此問題一笑置之，堅稱智慧隨著年紀增長。他的幕僚也多次重申，不論拜登有時候的公開形象看起來如何，但他私下跟幕僚討論問題或會晤外國領袖時，仍十分敏銳且不知疲倦。

但昨天公布的特檢報告挑戰了前述說法。儘管前總統川普（Donald Trump）本身也有自發性的失言行為，但包括川普在內的拜登政敵肯定會緊抓這份報告的結論，將其作為拜登身體過於虛弱、無法再領導國家的證據。

赫爾在報告中提及，拜登2017年與回憶錄代筆人之間的一段對話錄音中，不僅在「回憶事件時」感到吃力，有時候在閱讀及轉述筆記本事項時也有困難。拜登在2023年與調查人員的問話中，情況更糟。

報告寫道：「他不記得自己是何時擔任副總統，在訪談第一天就忘記自己任期是什麼時候結束，而在訪談第2天，又忘了自己的任期是什麼時候開始…他甚至沒過幾年，就記不清自己兒子波伊．拜登（Beau Biden）是何時去世。」

拜登律師一年多來一直辯稱，在拜登辦公室和家中發現機密文件不過是意外疏忽，肯定不像川普因卸任後對機密資料的處理而被控37項重罪那樣的犯罪行為。

特別檢察官審查了總計700萬份文件後，得出了相同結論。白宮內部和拜登競選連任總部都在慶祝這個結果，他的幕僚們正準備展開一場激烈戰鬥，阻止川普重返白宮。

不過，這份報告也駁斥了拜登律師長期以來的論點，即他從未危及國家安全。調查人員在拜登家中「車庫裡的箱子、倒塌的狗箱、一張狗床、一箱盒子、一個空桶、一盞纏著膠帶的破燈、盆栽土等物品的附近」都找到了文件。

雖然赫爾得出結論，認為「證據不能毫無疑問地證明拜登有罪」，但他還是寫道，拜登2016年卸任副總統後帶走有關阿富汗的機密文件和筆記本，並給他的代筆人看了其中一些文件。

赫爾的強硬措辭可能會為川普及其盟友對拜登發起新一輪政治攻擊創造條件，這是因為拜登所作所為與川普被指控的行為如出一轍。

紐時報導分析，但最強烈的政治傷害可能還是跟拜登的年齡有關，許多資深民主黨人已認為這是他最大弱點。部分人士私下說，擔心會發生什麼事讓選民注意到年齡問題，包括跌倒或精神狀態出狀況的可能性。

共和黨人幾乎馬上開始利用這份報告攻擊現年81歲的拜登。

報導還指出，就某種程度而言，昨天這份報告是最糟糕的結果：官方對拜登幕後狀況的描述顯示，年紀確實會讓他蹣跚而行。

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