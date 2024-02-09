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拜登假語音電話恐影響選情 美聯邦傳播委員會判定違法

美國部分選民接獲模仿總統拜登聲音的自動語音電話，勸他們勿在新罕布什爾州民主黨初選投票給他。聯邦傳播委員會（FCC）今天警告，利用AI合成語音撥打這類電話是違法行為。FCC主席羅森沃賽爾（見圖）表示，這項公開裁決可為州檢察總長提供新的工具，以利追蹤合成語音電話的背後主使。（法新社資料照）

美國部分選民接獲模仿總統拜登聲音的自動語音電話，勸他們勿在新罕布什爾州民主黨初選投票給他。聯邦傳播委員會（FCC）今天警告，利用AI合成語音撥打這類電話是違法行為。FCC主席羅森沃賽爾（見圖）表示，這項公開裁決可為州檢察總長提供新的工具，以利追蹤合成語音電話的背後主使。（法新社資料照）

2024/02/09 15:47

〔中央社〕美國部分選民接獲模仿總統拜登聲音的自動語音電話，勸他們勿在新罕布什爾州民主黨初選投票給他。聯邦傳播委員會今天警告，利用AI合成語音撥打這類電話是違法行為。

聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC）主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）表示，這項公開裁決可為州檢察總長提供新的工具，以利追蹤合成語音電話的背後主使。

她說：「從事非法行為者透過自動語音電話，利用人工智慧（AI）合成的聲音，欺騙家庭成員，模仿名人並誤導選民。我們正向這些電話背後的詐騙分子發出警告。」

FCC指出，此前州檢察總長可能設法應對AI生成自動語音電話造成的後果，但新裁決出爐後，在自動語音電話中利用AI技術的行為本身就已違法。

本週稍早，新罕布什爾州檢察總長福爾梅拉（John Formella）表示，據調查，假拜登語音電話可追溯到總部設在德州的生命公司（Life Corp）。福爾梅拉表示，已向這間由蒙克（Walter Monk）經營的公司發出制止令，相關刑事調查也在進行中。

民主黨籍FCC委員史塔克斯（Geoffrey Starks）說：「生成式AI的使用已對選民壓制計畫（voter suppression scheme）及選戰季節帶來新的威脅，因為假語音電話的說服力變高了。」

FCC說：「語音複製技術可讓接到電話的一方相信，可信的人或家人等希望或需要他們採取一些他們原本不會做的事情。」

2023年，FCC裁決針對保守派人士處以510萬美元（約新台幣1.6億元）罰款，因為他們在2020美國總統大選前撥出超過1100通非法自動語音電話。

這些電話內容宣稱，若選民透過郵寄投票，他們的個人資料將被納入「公用資料庫」，警務部門會利用該資料庫來追蹤舊的通緝令，信用卡公司也會使用該資料庫來「收集未繳卡費相關資訊」，藉此阻止選民去投票。

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