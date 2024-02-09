巴西政變未遂案 前總統波索納洛遭調查

巴西前總統波索納洛被控參與2022年大選失利後一連串政變未遂案，巴西聯邦最高法院下令對波索納洛及其內閣成員、軍方展開搜查與逮捕。（法新社資料照）

2024/02/09 09:30

〔中央社〕巴西聯邦最高法院今天下令對前總統波索納洛、其政府內閣成員及軍方展開搜查與逮捕，調查他們涉嫌參與2022年大選失利後，一連串進行至2023年的政變未遂案。

巴西新聞網站g1、英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）綜合報導，根據聯邦最高法院大法官莫萊斯（Alexandre de Moraes）決定，聯邦警察掌握證據指波索納洛（Jair Bolsonaro）事先知情一事，內容包括阻止2022年總統大選獲勝的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在2023年初就職，好讓波索納洛繼續掌權。

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報導指出，莫萊斯命令波索納洛交出護照，並禁止他與其他涉案人聯繫，波索納洛的律師沃恩加藤（Fabio Wajngarten）表示，波索納洛將會遵守命令。

遭搜查人士包括波索納洛團隊的前副總統候選人、前國防部長奈托（Braga Netto）、總統府機構安全辦公室前負責人海倫諾（Augusto Heleno）等人。

至於遭逮捕人士包括波索納洛前特助馬丁斯（Filipe Martins）和卡瑪拉（Marcelo Camara）等4人。

巴西聯邦警察的調查，試圖闡明前述相關人員曾參與2023年1月8日的政變行為，當時數千名示威者入侵並破壞位於首都巴西利亞的國會大廈、總統府和最高法院。

巴西聯邦警察指出，這些人聚在一起傳播巴西選舉制度公正性的假新聞，目的是為軍事干預創造條件，使波索納洛能夠繼續掌權。

巴西總統魯拉說，發生政變未遂是一個「具體事實」。

魯拉在接受媒體採訪時表示，若沒有波索納洛，就不會發生政變未遂事件。

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