敗選後滯美3月 波索納洛返巴西再博一把

去年總統選舉敗選後「落跑」的巴西前總統波索納洛，30日從美國返回巴西，在首都巴西利亞機場向支持者揮手致意。（路透）

2023/03/31 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕巴西極右派前總統波索納洛去年輸掉總統選舉後，到美國待了三個月，卅日返國回到巴西，準備集結反魯拉政府的勢力，在巴西政壇再度發揮影響力。路透報導，官司纏身的波索納洛決定返國放手一搏，將讓他的頭號政敵、現任總統魯拉面臨更大挑戰。

首都巴西利亞的國際機場卅日有數百人等待迎接波索納洛回國，當局動員數百名警力戒備，並封鎖「內閣大道」。群眾喊著反魯拉口號熱烈歡迎他，一名婦人說，「我想他在美國是和川普討論什麼是對巴西、對美國最好」。

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六十八歲的波索納洛在佛州奧蘭多登機前，表示輸掉去年十月大選已經是一段「結束的篇章」，現在將運用經驗，協助自由黨明年的地方選舉選戰。

波索納洛在去年敗選後，沒等任期屆滿，在一月一日原訂交接日前兩天以需要休息為由出國，遭批評者指是想逃避在國內面臨的十多起司法案件調查；他的支持者在魯拉上任後，一月八日衝進首都幾個最重要的政府機關大樓，企圖把這名新總統趕下台。他在佛州滯留三個月期間，大多保持低調。

不過，波索納洛想重拾政治影響力，可能將受到一連串調查中案件阻礙，包括煽動一月八日的暴動，以及獲沙烏地阿拉伯贈送一批昂貴珠寶卻未申報，選舉法院也正在調查十多起有關他在去年大選選戰活動的案件，尤其是他無憑無據指控投票系統舞弊。波索納洛在任何一案被判有罪，就將失去政治權利，無法參選下屆大選。

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