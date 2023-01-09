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    巴西前總統支持者闖入國會大廈 如美國會暴動翻版

    大批波索納洛支持者衝入國會大廈。（法新社）

    大批波索納洛支持者衝入國會大廈。（法新社）

    2023/01/09 07:29

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西新任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）1日就任總統，誓言推翻前任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的執政路線，不過在魯拉勝選後，波索納洛的支持者持續在國會大廈外「紮營」抗議，8日更是一舉突破警方路障，衝入國會大廈、總統府和最高法院。對此巴西當局派出安全部隊驅散群眾，奪回3棟建築的控制權，逮捕數十名涉事群眾。

    綜合外媒報導，位於首都巴西利亞的國會大廈、總統府和最高法院在當地時間下午3點左右被大批波索納洛支持者闖入，群眾高喊口號，衝上國會大廈外的斜坡後，闖進國會大廈中。群眾闖入國會大廈後，除了砸毀內部物品、玻璃，更試圖放火焚燒國會大廈的地毯，因此觸發自動灑水系統，導致國會大廈有部分地區積水。當地媒體估算，這場暴動約有3000人參與。

    在暴動發生當下，魯拉並不在國會與總統府之中，而是在聖保羅州（Sao Paulo）勘災，留在總統府的則是魯拉的執政團隊。據了解，工作人員在暴動發生當下正等待軍方救援撤離。在暴動發生後，聯邦特區政府派出防暴警察前往現場平亂，在闖入事件發生3小時後，警方奪回國會大廈、總統府和最高法院的控制權，並逮捕數十名參與行動的群眾。

    魯拉表示：「這些破壞者，我們將其稱之為狂熱的納粹份子與法西斯份子，他們做出這個國家歷史上從未出現過的事，所有涉事者都會被揪出來，他們會受到懲罰。」對此，巴西總檢察長辦公室在一份聲明指出，目前已著手調查8日暴動的所有參與者。

    多名涉事群眾被逮。（路透）

    多名涉事群眾被逮。（路透）

    防暴部隊驅散人群。（路透）

    防暴部隊驅散人群。（路透）

    波索納洛支持者闖進總統府辦公室中。（路透）

    波索納洛支持者闖進總統府辦公室中。（路透）

    波索納洛支持者闖進總統府中。（美聯社）

    波索納洛支持者闖進總統府中。（美聯社）

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