為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    涉串通闖巴西國會暴民 波索納洛任內司法部長返國被捕

    巴西前總統波索納洛（前右）任內的司法部長托瑞斯（前左）週六返國，在機場遭到逮捕。（法新社檔案照）

    巴西前總統波索納洛（前右）任內的司法部長托瑞斯（前左）週六返國，在機場遭到逮捕。（法新社檔案照）

    2023/01/15 00:55

    〔中央社〕巴西前總統波索納洛遭控慫恿支持者發起抗議，結果他的「鐵粉」闖入政府建築搞破壞。當地媒體報導，波索納洛任內的司法部長托瑞斯週六返國後遭到逮捕。

    《法新社》報導，最高法院早已對托瑞斯（Anderson Torres）發出逮捕令，稱他與暴民「串通」。

    最高法院法官昨天宣布，將把波索納洛（Jair Bolsonaro）列入追查暴動起因的調查對象。

    數以千計的波索納洛的支持者上週末大肆破壞最高法院、國會與總統府，試圖引發混亂並要求軍事政變，以圖罷黜總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）並恢復極右派領袖波索納洛的權力。

    波索納洛去年底在他任期結束前夕離開巴西飛到美國，以避免在魯拉元旦就職典禮上，親手把總統飾帶交給他。左派的魯拉在去年10月總統決選擊敗波索納洛。

    托瑞斯先前在美國佛羅里達州，表示打算回到巴西投案。他週六自美國返回巴西時，在巴西利亞機場被捕。

    同樣也在佛州的波索納洛在社群媒體上表示將提前返國。

    警方先前在托瑞斯住家發現一份政令草案，內容似乎是如果波索納洛去年10月輸掉總統大選，將出手干預的提議。

    托瑞斯聲稱這份文件等一堆物品是被扔掉的垃圾。他說，這些文件是有人趁他不在時「洩漏」給《聖保羅頁報（Folha de S.Paulo）》，以捏造「假論述」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    我們之中出了叛徒！巴西總統：軍隊協助暴動
    2023/01/13 10:56

    我們之中出了叛徒！巴西總統：軍隊協助暴動
    巴西暴動前總統波索納洛避走美國 拜登頭疼是否趕人
    2023/01/09 20:03

    巴西暴動前總統波索納洛避走美國 拜登頭疼是否趕人

    玩具反斗城旗艦店 瘋玩5大玩具區
    巴西闖國會群眾超過400人被捕 波索納洛譴責支持者脫序行為
    2023/01/09 09:49

    巴西闖國會群眾超過400人被捕 波索納洛譴責支持者脫序行為
    巴西前總統支持者闖入國會大廈 如美國會暴動翻版
    2023/01/09 07:29

    巴西前總統支持者闖入國會大廈 如美國會暴動翻版

    納管微電車立意良善 供需交由自由市場
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播