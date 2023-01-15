涉串通闖巴西國會暴民 波索納洛任內司法部長返國被捕

巴西前總統波索納洛（前右）任內的司法部長托瑞斯（前左）週六返國，在機場遭到逮捕。（法新社檔案照）

2023/01/15 00:55

〔中央社〕巴西前總統波索納洛遭控慫恿支持者發起抗議，結果他的「鐵粉」闖入政府建築搞破壞。當地媒體報導，波索納洛任內的司法部長托瑞斯週六返國後遭到逮捕。

《法新社》報導，最高法院早已對托瑞斯（Anderson Torres）發出逮捕令，稱他與暴民「串通」。

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最高法院法官昨天宣布，將把波索納洛（Jair Bolsonaro）列入追查暴動起因的調查對象。

數以千計的波索納洛的支持者上週末大肆破壞最高法院、國會與總統府，試圖引發混亂並要求軍事政變，以圖罷黜總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）並恢復極右派領袖波索納洛的權力。

波索納洛去年底在他任期結束前夕離開巴西飛到美國，以避免在魯拉元旦就職典禮上，親手把總統飾帶交給他。左派的魯拉在去年10月總統決選擊敗波索納洛。

托瑞斯先前在美國佛羅里達州，表示打算回到巴西投案。他週六自美國返回巴西時，在巴西利亞機場被捕。

同樣也在佛州的波索納洛在社群媒體上表示將提前返國。

警方先前在托瑞斯住家發現一份政令草案，內容似乎是如果波索納洛去年10月輸掉總統大選，將出手干預的提議。

托瑞斯聲稱這份文件等一堆物品是被扔掉的垃圾。他說，這些文件是有人趁他不在時「洩漏」給《聖保羅頁報（Folha de S.Paulo）》，以捏造「假論述」。

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