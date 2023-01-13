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    我們之中出了叛徒！巴西總統：軍隊協助暴動

    巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）指控安全部隊串通反政府暴徒洗劫政府機關。（路透）

    巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）指控安全部隊串通反政府暴徒洗劫政府機關。（路透）

    2023/01/13 10:56

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今（13日）表示，國家安全部隊有部分成員串通反政府暴徒洗劫首都巴西利亞（Brasília）的政府機關。魯拉並承諾將徹查、嚴逞軍隊中的叛亂份子。

    巴西極右派前總統波索納洛（Jair Messias Bolsonaro）的支持者近日為表達不滿，竟闖入總統府、巴西國會、最高法院進行破壞，並聲稱新總統魯拉的勝選「是竊取來的」，當局將抗議者驅離後逮捕逾400人。

    《路透》報導，盧拉確信總統府的大門是「敞開迎接抗議民眾」，因為大門並沒有被破壞，盧拉說：「軍警中有許多人參與其中、武裝部隊也有許多人參與其中」。 魯拉的幕僚則認為，要查出叛徒並不容易「但我們已經著手調查是誰讓暴徒進入並破壞總統府」。

    總統府辦公室主任科斯塔（Rui Costa）表示，未來將考慮立法限制軍警競選公職，以確保軍隊「去政治化」。事實上，巴西已有越來越多退休、甚至現役的軍官，利用軍人的身分競選巴西國會議員。科斯塔說：「軍人和憲兵過度參與政治，將導致軍隊被特定意識形態左右」。

    巴西總統盧拉本週三（11日）否決了前總統波索納洛執政下通過的部分法案，該法案保障了軍警參加政治示威的權利。盧拉並對軍方提出批評，認為軍隊拒絕鎮壓波索納洛的支持者，叛亂者甚至要求軍方推翻去年（2022）年底的選舉結果。

    巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。（路透）

    巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。（路透）

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