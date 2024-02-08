路透：中國用逾百「假媒體」全球散布「親中」大外宣

加拿大「公民實驗室」7日表示，歐洲、亞洲和拉丁美洲共有逾100個偽裝成當地新聞媒體的網站，正努力宣傳親中內容，且背後均指向同間中國公關公司。示意圖。（路透）

2024/02/08 11:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大資安研究機構「公民實驗室」（Citizen Lab）7日表示，歐洲、亞洲和拉丁美洲共有逾100個偽裝成當地新聞媒體的網站，正努力宣傳親中內容，且背後均指向同間中國公關公司。儘管上述虛假媒體現階段的曝光率都不高，仍可能促使北京當局的政治性宣傳廣泛傳播。

據《路透》報導，總部位於加拿大多倫多的「公民實驗室」7日發布研究報告指出，宣傳內容已在約30個國家的虛假媒體網站上曝光，網站除節錄當地新聞媒體的報導，同時夾帶中國官方媒體的新聞內容。

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這些虛假網站的內容經常牽涉陰謀論，通常是關於美國及其盟友，例如指控武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒由美國科學家外洩；另外也有許多反駁「批評中國訊息」的文章。

一般而言，研究人員很少將這種操作與特定單位做連結。不過「公民實驗室」表示，他們發現類似宣傳活動始於2020年，並稱其與一家位於中國深圳的公關公司「海賣雲享傳媒有限公司」高度相關。

南韓國家情報院下轄的「國家網路安全中心」（NCSC）去年11月就曾提出報告，列舉了18個虛假媒體網站，直指其與中國「海賣雲享傳媒有限公司」有關。

「公民實驗室」舉例，一個自稱「羅馬日報」（Roma Journal）的網站，表面看來與義大利新聞媒體別無二致，頭條列舉了義大利總理的政治挑戰、北義地區的熱氣球祭、新書出版資訊等；但點入主頁一隅的「新聞稿」（press releases）欄目，就能看見一連串中國官媒文章，包括中國對全球經濟復甦的貢獻、中國推動科技創新等內容。

成立超過25年的義大利媒體「頁報」（Il Foglio）指出，「羅馬日報」根本不是該國合法註冊的媒體。路透報導刊出後，「羅馬日報」的網站已無法連上。

「公民實驗室」發現，這類虛假媒體網站的文章，多來自一個名為「Times Newswire」的新聞稿推送服務。美國資安公司「麥迪安」（Mandiant）去年便揭露「Times Newswire」是中國針對美國受眾的主要宣傳管道之一。

臉書母公司「Meta」去年發布的報告稱，中國的影響行動已拓展至亞洲以外地區，且在2020年後愈發明顯；專家則表示，儘管透過網路增加影響力的策略越來越普遍，但中國、俄羅斯、伊朗無疑是這類「假新聞真宣傳」行動的最大來源。

「公民實驗室」研究人員菲塔雷利（Alberto Fittarelli）表示：「雖然截至目前為止，類似網站的曝光率尚可被忽視，但基於其數量快速增加、擁有高度融入不同區域的語言和內容，當地媒體和目標受眾無意放大其散布訊息的風險正與日俱增。」

路透以「公民實驗室」報告詢問中國駐美大使館，中方發言人透過電郵回應：「把對中國友善的報導稱為『虛假資訊』；反中的報導卻定義為『真實資訊』，是典型的偏見與雙標。」

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