去年全球320記者遭囚 中國惡名第一

中國去年監禁四十四名記者，高居世界各國之冠。圖為去年十月在北京舉行的第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，大批外國媒體記者出席記者會。（美聯社檔案照）

2024/01/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際非營利團體「保護記者委員會」（CPJ）十八日公布，全球截至去年十二月一日因公被囚禁的新聞記者多達三二○人，為一九九二年開始統計以來第二多，僅略少於二○二二年的三六七人；但中國依舊是全球最大記者監獄，去年拘捕四十四名記者高居第一，當中有十九人為中共當局近年極力打壓的維吾爾族。

根據報告，去年關押記者前十多的國家，包括緊追中國的緬甸囚四十三名記者、白俄羅斯廿八人、俄羅斯廿二人、越南十九人、伊朗十七人、以色列十七人、厄利垂亞十六人、土耳其十三人、埃及三人。CPJ執行長金斯伯格點出，「我們的研究表明，威權主義在全球根深柢固，各國政府敢於消滅批判性報導、阻止公眾問責」。

請繼續往下閱讀...

改採監視居住、扣押 真正監禁的不多

CPJ指出，中國關押記者的狀況長期惡名昭彰，模糊的言論審查制度更導致難以確實確認被監禁的記者人數；近年擴大以「反間諜法」的反國家罪名羈押記者，去年新增的五起案件有三起涉及記者被控從事間諜活動、煽動分離主義或顛覆國家政權；「港區國安法」二○二○年六月卅日上路後，「未審先囚」案例也增加，隔年出現香港記者入獄首例。

在中國經歷三年牢獄之災、去年才獲釋的澳洲籍華裔記者成蕾向「美國之音」表示，這份報告令她「不寒而慄」，「中國經濟進步了，但新聞自由一直退步」。一位不願具名的外國駐華媒體前雇員也說，中國「變聰明了」，真正監禁的記者不多，更多人不是被正式拘捕，而是改採「監視居住」、「扣押」等手段，使數據難以統計。

以俄記者 多因戰爭被抓

報告指出，以色列去年首度進入前六名，係因以方反擊巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的攻擊，在約旦河西岸逮捕巴人記者；至於二三年人數比二二年略降，主因為許多在伊朗被囚的記者獲釋。至於俄國自二二年二月侵略烏克蘭後，境內獨立媒體受重創，多名流亡海外的記者甚至面臨逮捕令追緝；俄國監獄中也有多名外國記者，十七名於海外被監禁的記者有十二人在俄國獄中，包括美國「華爾街日報」記者格什科維奇、「自由歐洲電台」俄裔美籍記者庫爾馬舍娃，另十人均來自烏克蘭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法