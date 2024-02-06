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南韓推新生兒貸款利率最低1.1％ 湧進大量申請達585億元

南韓推出「新生兒特別貸款」，限定用在房貸或租屋貸款上，7天內申請金額達2兆4765億韓元。韓鈔示意圖。（彭博）

南韓推出「新生兒特別貸款」，限定用在房貸或租屋貸款上，7天內申請金額達2兆4765億韓元。韓鈔示意圖。（彭博）

2024/02/06 15:07

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕搶救低生育率！南韓推出「新生兒特別貸款」，只要是去年1月1日之後家裡有出生或領養小孩的家庭都可申請，限定用在房貸或租屋貸款上，利率最低只有1.1％，短短7天內申請金額達2兆4765億韓元（約新台幣585億元）。

《韓聯社》報導，負責新生兒特別貸款業務的南韓國土交通部今天（6日）表示，從1月29日至2月4日一共收到9631份貸款文件，其中有7588份是房貸申請，又可分成房貸再融資（換成較低利率的貸款合約）6069起，以及購買新房的1519起，總金額2兆945億韓元（約新台幣495億元）。

剩下的則是傳貰（全租房）貸款2043份，金額為3820億韓元（約新台幣90億元），可以說新生兒特別貸款從上個月底推出以來就吸引大量申請者，有時需要1個多小時才能進入申辦網站填寫資料。

申請者資格限定為自有房屋價值9億韓元（約新台幣2125萬元）以下、房屋專有部分面積85平方公尺（約25.7坪）以下、家庭年收入未滿1.3億韓元（約新台幣307萬元），房貸利率介於1.6至3.3％之間，租屋貸款利率則在1.1至3.0％之間。

國土交通部表示，按照申請者淨資產和收入評估後，最後核貸金額與利率可能有所不同，將加快審核速度讓新生兒家庭減輕住屋負擔。

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