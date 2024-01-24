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不婚又不生！韓去年11月新生兒跌破1.8萬人 再創新低

南韓去年11月新生兒不到1.9萬人，再創歷史新低。（歐新社）

南韓去年11月新生兒不到1.9萬人，再創歷史新低。（歐新社）

2024/01/24 17:11

〔記者陳成良／台北報導〕南韓是全球生育率最低的國家，人口危機日益嚴峻，去年11月新生兒數跌破1.8萬人，以同月標準來看，又刷新了歷史最低值。

《韓聯社》報導，南韓統計廳24日發佈的「2023年11月人口動向」資料顯示，去年11月出生人口同比減少7.6%，為1萬7531人，創下自1981年開始單月統計以來的新低，並且首次跌破1.8萬人。

南韓單月出生人口從去年4月起連續8個月少於2萬人。受人口老齡化因素以及武漢肺炎疫情的影響，同月死亡人口同比增加0.3%，為3萬0255人，創下歷年同月新高。由此，去年11月人口凈減少1萬2724萬人，自2019年11月起連續49個月凈減少。

南韓去年1月至11月累計出生人口為21萬3572萬人，同比減少8.1%，創下歷年同期新低。考慮到越接近年底出生人口越少的情況，去年全年出生人口也恐將刷新最低紀錄。

工作文化要求高、薪資停滯、生活成本上升、婚姻性別不平等，以及年輕人幻滅感增加，南韓生育率年年破底，南韓最新人口預測顯示，不到50年，南韓人口將驟降至1970年代水準，只有3000萬人（2021年統計人口數為5174萬），此前英國劍橋大學早就有教授提出警告，南韓如果不挽救生育率，就會在2750年完全滅國。

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