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批習近平談「新質生產力」是「掉書袋」 學者：無助於經濟發展

習近平大談「新質生產力」，但學者認為，習近平此舉實際上只是在「掉書袋」，無助於解決中國目前的經濟問題。（法新社）

習近平大談「新質生產力」，但學者認為，習近平此舉實際上只是在「掉書袋」，無助於解決中國目前的經濟問題。（法新社）

2024/02/06 11:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國最高領導人習近平去年9月赴黑龍江考察時首次提出「新質生產力」，今年1月31日時，習近平主持中共中央政治局會議時強調要推動「高質量發展」，此戰略的重點就是要推動原創性科技創新，近而發展「新質生產力」。習近平如此重視「新質生產力」，也讓各地方政府及專家積極討論。不過海外專家學者認為，習近平此舉實際上只是在「掉書袋」，無助於解決中國目前的經濟問題。

根據《美國之音》報導，美國「經濟與戰略研究所」學者李恆青指出，科技創新與發展模式都是在市場供需關係中而生，因應市場需求發揮創新後再交由市場決定優劣，並非是精英階層或執政者能倡導產生的過程。李恆青認為，所謂的「新質生產力」符合習近平的慣用口吻，習常常創出新名詞後，就要底下官員學習解讀，實際上只是習近平自己在「掉書袋」，無助於解決中國目前面對的經濟問題。

李恆青表示，實際上中國官員碰到現在這些問題已經無能為力了，不解決真正的問題，而是用自己腦中猜想出來的一些模式來應對，只能說是呼嚨民眾、下屬，甚至是呼嚨自己。

至於「新質生產力」為何？台灣國防安全研究院中共政軍所博士後研究員梁書瑗指出，中共中財辦曾明確指出「新質生產力」注重推動的產業是新能源汽車、鋰電池及太陽能電池等領域。梁書瑗表示，這幾項產業是中國在國際間擁有較多專利權的領域，在技術領先下，一但找到突破口，就可以向外延伸，形成由中國位居領先地位的新興產業鏈。

不過梁書瑗認為，中國光靠新能源車等重點產業突破並不足以拉動中國整體經濟成長，中國在推動「高品質發展」的過程中，強調要「建立高標準市場體系」和「擴大高水準對外開放」，但最近的現況卻是中國動不動就將經濟議題上升到國安問題，政策的矛盾與不穩只會對吸引外資和經濟發展帶來負面影響。

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