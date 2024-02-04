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中國在釣魚台擅設浮標傳「倒頭哉」 日方要北京善後

中國擅自在尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近日本專屬經濟區（EEZ）內設置浮標。圖為同型浮標。（取自中國科學院海洋研究所官網）

中國擅自在尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近日本專屬經濟區（EEZ）內設置浮標。圖為同型浮標。（取自中國科學院海洋研究所官網）

2024/02/04 19:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕去年7月傳出中國擅自在尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近日本專屬經濟區（EEZ）內設置浮標，據《共同社》報導，日本官房副長官森屋宏在1日的記者會上透露，日本海上保安廳（海保）1月29日在EEZ內確認到側面標示「中國」的浮標，據稱該浮標已經傾覆，日方向中方通報此事並要求說明。

據海保透露，在尖閣諸島以北約170公里處海上發現浮標，為直徑數公尺的圓柱型，已部分生鏽。海保發佈「航行警報」，為確保附近航行船舶的安全，在浮標加裝了發光物。

據悉，該浮標為黃色，配有燈具，標示「中國海洋觀測浮標QF212」字樣。

《共同社》還報導，日本外相上川陽子2日指示要妥善因應，以撤除EEZ內發現的中國浮標。上川陽子介紹，首相岸田文雄去年11月與中國國家主席習近平會談時曾要求立即撤除。她稱「儘管如此，目前仍未被撤除，令人極其遺憾」。

中國並非首次在尖閣諸島海域設置浮標，過去包括2013、2016及2018年均曾設置類似浮標，日本海保也曾回收過被海流沖走的中國浮標，調查浮標上的裝置後還給中國。這次設置的浮標可能也具有相同性能，除觀測海上氣象，也收集海面下潛艦的數據等。

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