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中國已進入「歷史的垃圾時間」 評論家：習「總加速師」居首功

針對中國的慘狀，多名旅外的中國時事評論家認為，中國的改革開放已死，再次進入「歷史的垃圾時間」，在時間點方面，有人認為是習近平在中共二十大上的連任，有人則認為是在胡錦濤時代。（法新社）

針對中國的慘狀，多名旅外的中國時事評論家認為，中國的改革開放已死，再次進入「歷史的垃圾時間」，在時間點方面，有人認為是習近平在中共二十大上的連任，有人則認為是在胡錦濤時代。（法新社）

2024/02/04 20:22

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，年輕人因為找不到工作，只能選擇躺平，還有不少人逃出中國。針對中國的慘狀，多名旅外的中國時事評論家認為，中國的改革開放已死，再次進入「歷史的垃圾時間」，在時間點方面，有人認為是習近平在中共二十大上的連任，有人則認為是在胡錦濤時代。

「垃圾時間」 指的是籃球、棒球比賽中，如果比賽結果已成定局，在剩下的時間裡，不論球員多麼努力都無濟於事。「歷史的垃圾時間」則用它來形容中國歷史上各王朝在結束之前的倒數階段，在這段時間裡，沒有人能夠逆轉歷史進程，老百姓能做的只是陪伴或者說熬時間。

知名海外時事評論家袁斌近日投書《大紀元時報》指出，中國已進入了垃圾時間，起點就是習近平在中共二十大上的連任。文章說，在這之前，中共為了挽救毛澤東時代的統治危機，有限地放放鬆了套在中國人民脖子上的繩索，30多年的改革開放，令中國經濟起死回生，尤其是加入世貿組織（WTO），成為世界工廠後，中國經濟更是保持了多年的高速成長，一躍而成全球第二大經濟體；從表面上看，當時的中國呈現出一片經濟繁榮的景象。

但習近平在中共十八大接班後，重新收緊了套在中國人民脖子上的繩索，大開歷史倒車，經濟開始減速停滯，社會矛盾不斷激化，黨內外不滿情緒蔓延，中共的統治危機越來越嚴重，外界因此把習近平封為「總加速師」。

按照中共的規矩，習近平本該在中共二十大卸任，換上新人。如果是這樣的話，有可能暫時緩和一下中共的危機。但習近平改變了這個規矩，在中共二十大上繼續連任。不僅如此，習近平還在中共二十大上一舉剷除了中共的各個山頭，把滿朝文武幾乎都變成了他的親信，極權程度甚至超過了毛澤東。

文章寫道，這意味著中共的一切，中國的一切，從此都要圍著習近平一個人的指揮棒轉。從中共到整個中國，徹底失去了糾錯能力，只能聽任習近平這個「總加速師」繼續亂搞；正是從這個時候開始，中共亡黨亡國的大局已定，任誰都再也改變不了。

從二十大迄今中國經濟的表現和走勢，可以說是中共進入垃圾時間的集中體現。去年為了救經濟，中共當局不斷推出各種應急舉措，習近平甚至連自己的臉面都不顧，不惜改變過去的政策，結果到年底經濟仍毫無起色，依然成了扶不起的阿斗。

前中國社會科學院政治學研究所研究員劉軍寧接受《美國之音》訪問表示，中共當局在去年年底發表「將改革開放進行到底」文章，但中共的計劃經濟和政治體制不具有改革性，放眼世界，社會主義體制並不存在自我完善的可能性，歷史上也沒有任何成功先例，要中共放棄計畫經濟和專政體制，那就是改朝換代而不是改革；最近計劃經濟和專政體制的回歸，讓中國人進一步看到了這個改革「是不可補的天」。

《華爾街日報》先前的文章說，習近平為中國的改革開放時代劃上句號，徹底結束了鄧小平的改革開放時代。但劉軍寧指出，雖然胡錦濤在人民大會堂被人拖下台的那一幕讓人同情，但從胡錦濤逮捕劉曉波，圍剿「08憲章」和批判普世價值，中國的改革在胡錦濤年代就死了，只是當時沒有宣告，直到最近才宣告了改革的死亡。

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