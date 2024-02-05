為罹癌暴瘦闢謠？習近平大讚「包子」畫面瘋傳 揣測不斷

習近平1日赴天津，現身古文化街，被大批民眾包圍拍手歡迎，他當眾大讚包子、回憶文革時期經歷的影片在網路上瘋傳，官媒報導中敘述了他沿路談及多項美食，卻對包子隻字未提。（新華社）

2024/02/05 08:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平近期被網友爆料，罹患「癌王」胰臟癌，不過該爆料可信度遭到質疑。習近平被傳出罹癌後也頻頻露面，1月29日觀看迎春文藝演出，30日接受阿富汗大使遞交的「國書」，2月1日他現身天津大讚狗不理包子，畫面瘋傳，有網友認為這是在為「暴瘦」、「罹癌」等傳聞闢謠，也有網友懷疑「習老板知道全世界人都叫他包子嗎？」

綜合媒體報導，習近平1月29日參加中央軍委慰問駐京部隊老幹部的迎新春文藝演出，習近平到場時，全場響起掌聲，習還關切詢問老幹部的身體和生活情況。隔天習在北京人民大會堂接受42名駐中大使遞交國書，其中包括阿富汗駐中大使卡里米（Bilal Karimi），等同正式承認塔利班臨時政府。

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2月1日、2日，習近平在天津市委書記陳敏爾及中共中央政治局常委蔡奇陪同下視察，1日下午他現身天津古文化街，從中國官媒釋出的畫面，可見他被大批民眾包圍拍手歡迎。

網路上則瘋傳一段習近平在當地大讚包子、談論文革時期的畫面。影片中可見，習近平駐足在路中，對著群眾說：「1966年我出去『串連』經過天津站，站台上賣天津包子，一小盒六個，我就買了一盒。哎喲，我說，怎麼這麼好吃！」

「全國大串連」是毛澤東發動文革的手段之一，以紅衛兵學生為主，透過互相串聯、交流來宣傳造反。對此許多網友議論紛紛，有人說「這是懷念串連吧」「他這是懷念零元購吧，那個紅衛兵免費吃住威風凜凜的時代」，也有網友諷刺「這是親自代言了啊，包子」，「包子露臉闢謠，股民的心涼涼滴」！

由於習近平2013年12月28日曾到北京慶豐包子鋪用餐，刻意與其他消費者一樣排隊點餐，點了6個豬肉大蔥餡包子、一碗炒肝、一份芥菜，自己端盤找到空位坐下，這段畫面透過媒體傳播、官媒轉載，大力宣傳，後來「習包子」成為網路上取笑習近平的詞彙，如今習近平談笑自若回憶「包子」，似乎完全不知道外界這段故事，這段影片流出後，就有人推測，習近平身邊根本沒人敢告訴他。

習近平近日現身天津大讚包子，畫面瘋傳。（圖擷取自Ｘ平台影片）

習近平近日現身天津大讚包子，畫面瘋傳。（圖擷取自Ｘ平台影片）

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