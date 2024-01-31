TikTok「德州計畫」無法兌現承諾 美用戶數據仍被「送中」

抖音或其海外版TikTok，大部分處理數據的伺服器等，據信仍保留在中國。（路透）

2024/01/31 21:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」正推動一項耗資15億美元（約新台幣469億元）的重組方案「德州計畫」（Project Texas），以保護美國消費者個資，希望藉此消除中國政府盜取或濫用數據的風險，並打消美國國會對TikTok的資安疑慮。然而，根據內部人士和文件的揭露，TikTok在實現其承諾上仍備受質疑。

《華爾街日報》1月31日報導，「德州計畫」將隔離美國用戶數據，並引入工程師和第三方證明其演算法在內容傳輸上，不受中國中國母公司字「字節跳動」（ByteDance）干預，該計畫包括建立一個獨立單位來監管美國數據和內容推薦，並承諾將美國用戶數據與「字節跳動」其他數據分開來。

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然而，根據內部文件和員工的說法，該單位的管理層有時會指示員工，透過非官方管道與「字節跳動」其他部門和員工共享數據，有時甚至包括用戶的電郵、生日和IP地址等隱私個資。此外，「字節跳動」在中國的員工頻繁更新TikTok的演算法，使得「德州計畫」員工難以檢查每一項變更，並擔心無法及時發現潛在問題。

「德州計畫」於2021年年初啟動，到去年初已經為美國用戶數據建立起隔離保護，目前約有2000名員工，他們只有在用戶數據經過匯總處理，並在攸關TikTok應用程式運行的情況下，才獲准許在該部門以外分享數據，而且不能將用戶數據保存到自己電腦上。這讓許多員工很難開展工作，他們使用的工具只能透過下載到電腦上的數據來運行。如果不能保存數據，就無法工作。

TikTok曾承諾為「德州計畫」團隊提供專屬筆記型電腦和軟體，但該團隊許多員工遲沒有收到新設備，一些人擔心，「字節跳動」提供給他們的設備和工具並不安全。

報導中提到，近來由於在司法領域取得勝利，加上TikTok的美國支持者積極遊說，華盛頓方面對TikTok的壓力有所緩解，而儘管中國政府似乎並未試圖獲取美國用戶數據，但上述情況表明，TikTok的系統存在漏洞。

TikTok曾表示，總部位於德州的甲骨文公司（Oracle）負責監控從「德州計畫」發出的所有數據，並檢查應用程式算法中每一行代碼是否有可疑變化。

但據了解數據共享情況的人士稱，甲骨文並沒有監控員工透過TikTok內部聊天工具相互分享的數據。

談及「德州計畫」時，隸屬美國國會的美中經濟與安全審查委員會（USCC）成員赫爾伯格（Jacob Helberg）說：「我懷疑TikTok在這方面的行動是否真有價值。」

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