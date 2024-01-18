美國愛荷華州檢方起訴TikTok 指控平台撒謊誤導家長

美國愛荷華州檢方當地時間17日宣布起訴Tiktok公司，指控這個短影音社群平台誤導父母，讓家長誤信小孩難以在該平台接觸不當內容。（美聯社）

2024/01/18 14:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州檢方當地時間17日起訴Tiktok公司，指控這個短影音社群平台誤導父母，讓家長誤信小孩難以在該平台接觸不當內容，愛荷華州檢察長伯德（Brenna Bird）表示，「Tiktok一直將家長蒙在鼓裡，現在是時候揭露它的問題。」

根據《路透》報導，伯德於波爾克郡（Polk County）當地法院提出訴訟，指控中國母公司「字節跳動」及旗下Tiktok對其平台上普遍存在裸露、毒品、酒精和髒話等問題內容撒謊。

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共和黨籍伯德指出，Tiktok一直將家長蒙在鼓裡，現在是時候揭露它的問題，因為它讓年幼孩子接觸到性、自殘、非法吸毒等圖文並茂資訊，甚至更糟糕的內容。愛荷華州檢方指控Tiktok欺騙消費者，要求罰款並下令禁止字節跳動旗下的Tiktok從事欺騙性和不公平行為。

TikTok公司回應，TikTok為青少年制訂領先業界的防護措施，包括家長控制和限制18歲以下青少年使用平台時間。我們致力於面對整個行業的挑戰，並將繼續優先考慮量社群安全。

報導分析，此為美國州政府針對TikTok提起的最新訴訟，Tiktok公司與其他社群媒體公司皆面臨來自全球監管機構的壓力，要求它們保護兒童免受有害內容侵害。美國多州也曾提起類似訴訟，包括阿肯色州和猶他州；另外，印第安納州的1名法官2023年11月駁回該州檢察長針對TikTok提起的訴訟，其他州則正在進行調查。

蒙大拿州2023年通過法案禁止TikTok在該州營運，禁令原定於今年1月1日生效，但美國地區法官莫羅伊（Donald Molloy）去年11月30日指出，蒙大拿州的法律「在多方面違反憲法」、「超越州政府權力」，發布臨時禁制令阻止。蒙大拿州政府本月2日宣布，將對莫羅伊法官做出的裁決提出上訴。

據了解，TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）本月31日將與多家社群媒體執行長一起針對網路兒童性剝削問題前往參議院司法委員會作證。

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