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    沒在怕禁令？ 華爾街日報：TikTok擬在美國推售中製品電商業務

    中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」造成的資安疑慮，在美國面臨華府在資安方面的嚴格審查，甚至立法禁用，然而據《華爾街日報》（WSJ）援引知情人士消息報導，TikTok將於8月在美國推出電商務業務，來向用戶銷售中國製商品。示意圖。（法新社）

    中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」造成的資安疑慮，在美國面臨華府在資安方面的嚴格審查，甚至立法禁用，然而據《華爾街日報》（WSJ）援引知情人士消息報導，TikTok將於8月在美國推出電商務業務，來向用戶銷售中國製商品。示意圖。（法新社）

    2023/07/26 19:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」造成的資安疑慮，引起多國警覺，上月更被媒爆出，TikTok確實將全球各地用戶最敏感的財務資料，儲存在位於中國的伺服器，加速各國對該平台審查、甚至下達全面禁用令。然而，《華爾街日報》（WSJ）昨（25）日援引知情人士消息報導，TikTok將於8月在美國推出電商務業務，來向用戶銷售中國製商品。

    綜合外媒報導，TikTok將於8月初在其最大的市場推出電商業務，並尋求複製中國兩大電商Shein和Temu，在美國取得的成功模式。報導指出，TikTok與亞馬遜的「亞馬遜銷售」（Sold by Amazon）計畫類似，將代表中國製造商和商家，負責存儲和運輸商品，包括衣服、電子產品和廚房用具。

    另外，TikTok還將處理行銷、交易、物流和售後服務，更打算利用該平台廣受歡迎的短影片應用程式，來賺取更多的收入，同時在廣告銷售之外實現多元化。但據一些知情人士透露，TikTok 所謂的「全方位服務模式」，只有在找到美國買家後，TikTok 才會向中國供應商付款，並將退回不受歡迎的商品，以避免積壓庫存。

    報導指出，此舉雖然擴大了TikTok的電子商務策略，然而該平台目前在美國面臨華府在資安方面的嚴格審查，甚至立法禁用，因此該平台的未來存在政治不確定性，也讓許多美國商家不願加入，導致TikTok延後推出該服務的計畫。

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