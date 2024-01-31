曾狂捐156億！ 對沖基金巨頭停止贊助哈佛大學

美國對沖基金經理人格里芬30日表示，因哈佛大學陷入反猶太主義風波及校長面臨領導危機，已暫停資助該校一切款項。（路透資料照）

2024/01/31 12:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕向哈佛大學累積捐贈逾5億美元（約新台幣156.2億元）的美國對沖基金經理人格里芬（Kenneth Griffin）30日表示，他因該校陷入反猶太主義風波及校長面臨領導危機，已暫停資助一切款項。

據《路透》報導，格里芬就讀哈佛期間，於該校宿舍完成了人生第一筆交易。30日出席1場會議時，格里芬卻當眾表示已暫停向母校捐款，他坦言：「我已明確將此事告知公司董事會成員。」

請繼續往下閱讀...

2023年4月，格里芬一口氣向哈佛文理學院捐贈了3億美元（約新台幣93.7億元），登上當天報紙頭版。孰料數個月後，時任哈佛校長蓋伊（Claudine Gay）面臨多項學術抄襲指控；出席聯邦眾議院聽證會時，又在回答校園反猶太主義的證詞上模稜兩可，遭到猛烈抨擊。種種因素促使蓋伊於本月稍早辭職。

其他多位知名校友，包括已向哈佛捐贈約5000萬美元（約新台幣15.6億元）的避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman），此前均公開呼籲蓋伊辭職；但格里芬遲至30日才對母校風波發表評論。

格里芬表示：「在哈佛恢復教育美國年輕男女成為領導者、問題解決者和應對困難議題的角色之前，我對支持該機構不感興趣。」

格里芬對恢復捐款持開放態度，但強調哈佛必須改變「追逐其使命的方式」。格里芬旗下對沖基金巨頭Citadel於2022年的年收益達160億美元（約新台幣5000.9億元），一躍為有史以來最成功的對沖基金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法