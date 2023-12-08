哈佛等3名校深陷反猶風波 校長國會聽證挨批道德敗壞

哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay，由左至右）、賓州大學校長馬吉爾（Liz Magill）和麻省理工學院校長科恩布魯斯（Sally Kornbluth）5日出席國會聽證會作證。（法新社）

2023/12/08 21:03

〔中央社〕美國國會議員對3所頂尖大學校園內的反猶太主義趨勢展開調查。3所大學學生呼籲對猶太人進行種族滅絕，但是3位校長對於此舉是否構成騷擾言辭閃爍，引發議員不滿。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動攻擊以來，哈佛大學（Harvard University）、賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）和麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）校園內反猶太主義情緒日益高漲，3位校長5日出席國會聽證會作證，卻引來外界抨擊。

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法新社報導，3人在聯邦眾議院聽證會上被追問，支持巴勒斯坦的學運人士呼籲「對猶太人進行種族滅絕」，是否違反學校有關騷擾的行為準則，然而3人都含糊其辭，表示這取決於當時情況。

眾院共和黨籍議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）發表聲明指出：「大學校長本週回答我問題時的證詞可悲而且道德敗壞，眾議院教育與勞動力委員會（Education and Workforce Committee）將全面行使傳喚權，對賓州大學、麻省理工學院、哈佛大學和其他學校正式展開國會調查」。

「我們將全力行使國會職權，對這些學校在全球舞台上的錯誤究責。」

在5日氣氛緊繃、長達5小時的聽證會中，3位校長向斯特凡尼克表示，呼籲對猶太人進行種族滅絕的行為只有在因而導致有人遭到霸凌的情況下，才會違反校規。

哈佛校友斯特凡尼克要求3校校長辭職。

哈佛校長蓋伊（Claudine Gay）昨天尋求澄清她的發言，透過聲明表示批評者將「言論自由權與哈佛會縱容呼籲對猶太學生採取暴力行徑的想法混為一談」。

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