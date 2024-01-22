為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

暖哭！南韓「擺攤奶奶」1.2億全捐學校 去世後校方主辦喪禮

南韓「擺攤奶奶」申彥林（紫色韓服者），捐贈忠北大學51.3億韓元，去世後由校方主辦葬禮。（圖擷自忠北大學官網）

南韓「擺攤奶奶」申彥林（紫色韓服者），捐贈忠北大學51.3億韓元，去世後由校方主辦葬禮。（圖擷自忠北大學官網）

2024/01/22 17:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓忠清北道清州市「擺攤奶奶」申彥林（신언임，音譯），1993年將自己擺攤所得捐給當地的忠北大學，此後一共累積51.3億韓元（約新台幣1.2億元），高齡91歲的申彥林於本月19日過世，忠北大學今天（22日）主辦葬禮並將奶奶安葬在校內教育紀念碑下。

《韓聯社》報導，忠北大學將奶奶的捐款設為「申彥林獎學金」，專門向經濟困難學生提供補助，在忠北大學附設醫院殯儀館舉行的喪禮上，一共有教職員工、學生等300多人參加，並由校長高彰燮、獎學金學生代表等人致詞哀悼。

高彰燮表示，自1993年以來，申彥林奶奶的捐款已讓100多名學子獲得獎學金幫助，她無疑是「忠北大學母親」，在葬禮結束後靈車繞行忠北大學校園一圈，隨後將申彥林安葬於教育紀念碑之下。

忠北大學資料顯示，申彥林出生於1932年日本統治時期，父母一共生了1個兒子和8個女兒，因此申彥林童年生活過得很艱難，後來她開始擺攤並經營雜貨，很少將錢花在自己身上，被稱為「清州吝嗇奶奶」。

不過，1993年6月，申彥林將省吃儉用買來的房地產捐給忠北大學，校方2008年以33億韓元（約新台幣7730萬元）賣出，此後申彥林又一直捐款直到2018年12月31日為止，她生前的願望是死後能夠葬在忠北大學，因為有許多她視為兒子、女兒的學生都在那裡讀書。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
最後一天！援助「能登半島震災專案」今晚關帳 捐款累計4.7億
2024/01/19 11:02

最後一天！援助「能登半島震災專案」今晚關帳 捐款累計4.7億
援助日本能登半島震災 林榮三慈善基金會、聯邦銀行共同捐款三千萬日圓
2024/01/10 20:23

援助日本能登半島震災 林榮三慈善基金會、聯邦銀行共同捐款三千萬日圓

買房抵禦通膨？落伍了 現在流行買基建類股
動容！能登強震災民7旬老夫婦 向消防車「彎腰鞠躬」致謝
2024/01/07 16:19

動容！能登強震災民7旬老夫婦 向消防車「彎腰鞠躬」致謝
暖心！金宇彬捐款250萬台幣 連續10年善行沒停過
2024/01/01 14:11

暖心！金宇彬捐款250萬台幣 連續10年善行沒停過

Global Mall 新春福袋抽巴黎、日本遊
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播