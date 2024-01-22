暖哭！南韓「擺攤奶奶」1.2億全捐學校 去世後校方主辦喪禮

南韓「擺攤奶奶」申彥林（紫色韓服者），捐贈忠北大學51.3億韓元，去世後由校方主辦葬禮。（圖擷自忠北大學官網）

2024/01/22 17:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓忠清北道清州市「擺攤奶奶」申彥林（신언임，音譯），1993年將自己擺攤所得捐給當地的忠北大學，此後一共累積51.3億韓元（約新台幣1.2億元），高齡91歲的申彥林於本月19日過世，忠北大學今天（22日）主辦葬禮並將奶奶安葬在校內教育紀念碑下。

據《韓聯社》報導，忠北大學將奶奶的捐款設為「申彥林獎學金」，專門向經濟困難學生提供補助，在忠北大學附設醫院殯儀館舉行的喪禮上，一共有教職員工、學生等300多人參加，並由校長高彰燮、獎學金學生代表等人致詞哀悼。

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高彰燮表示，自1993年以來，申彥林奶奶的捐款已讓100多名學子獲得獎學金幫助，她無疑是「忠北大學母親」，在葬禮結束後靈車繞行忠北大學校園一圈，隨後將申彥林安葬於教育紀念碑之下。

忠北大學資料顯示，申彥林出生於1932年日本統治時期，父母一共生了1個兒子和8個女兒，因此申彥林童年生活過得很艱難，後來她開始擺攤並經營雜貨，很少將錢花在自己身上，被稱為「清州吝嗇奶奶」。

不過，1993年6月，申彥林將省吃儉用買來的房地產捐給忠北大學，校方2008年以33億韓元（約新台幣7730萬元）賣出，此後申彥林又一直捐款直到2018年12月31日為止，她生前的願望是死後能夠葬在忠北大學，因為有許多她視為兒子、女兒的學生都在那裡讀書。

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