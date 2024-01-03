哈佛校長辭職！任職僅6個月 陷反猶太、論文抄襲風波難自拔

美國哈佛大學校長蓋伊上月5日出席國會聽證會作證，在校方如何看待反猶太主義的證詞上，表現出模稜兩可態度，引發各界抨擊。（法新社資料照）

2024/01/03 09:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學（Harvard University）校長蓋伊（Claudine Gay）上月5日出席國會聽證會作證，在針對反猶太主義的證詞上，表現模稜兩可態度，引發各界抨擊；不久後她更加碼被控學術論文抄襲，儘管哈佛董事會力挺，蓋伊仍選擇在2日辭職，成為第2位因反猶風波去職的常春藤盟校（Ivy League）校長。

綜合媒體報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動襲擊後，哈佛大學、賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）和麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）校園內的反猶太主義情緒高漲，3位校長去年12月5日出席國會聽證會作證，卻意外引來外界抨擊。

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3人在聯邦眾議院聽證會上被追問，支持巴勒斯坦的學運人士呼籲「對猶太人進行種族滅絕」一事，是否違反了校方有關騷擾的行為準則，3人竟都含糊其辭，給出了冗長、閃爍其詞的答案，甚至表示「這取決於當時情況」。

聽證會結束後，共74名美國國會議員聯名要求立即將3人解職。賓州大學校長麥吉爾（Elizabeth Magill）在強大壓力下，已於上月9日請辭；賓州大學董事會主席卜克（Scott Bok）隨後也主動請辭。

哈佛大學2個理事會之一的哈佛董事會（Harvard Corporation）上月12日在聲明中表示：「我們今天重申支持蓋伊校長繼續領導哈佛大學。」並有逾700名哈佛大學教職員簽署聲援信力挺蓋伊，讓她一度保住了校長職務。

孰料，12月20日聯邦眾議院教育和勞動力委員會（Education and the Workforce）宣布，將擴大對蓋伊學術論文抄襲的調查，並暗示事件可能危及大學的相關認證及聯邦資助。

同時，哈佛大學捐助者紛紛公開或私下停止了對該校的財政捐助。來自各界的捐助佔哈佛大學年收入的近5成，捐助者的強烈反彈引發了該校內部的嚴重擔憂。

蓋伊是哈佛大學創校以來首位非裔校長，也是哈佛大學迄今第2位女性校長。她於去年7月上任，在職僅6月又2天，無疑是哈佛大學史上任期最短的校長。

蓋伊在辭職信中稱，她對抗仇恨和維護學術嚴謹的承諾受到質疑，強調上述2個基本價值觀對她而言至關重要；並補充她遭受人身威脅和「種族敵意」。

原哈佛教務長加伯（Alan Garber）緊急接替蓋伊代理校長。加伯具猶太裔身分，他在2日發出的聲明中表示，將專注於「推進我們的使命，幫助復原、鞏固我所鍾愛的大學」。

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