踢爆中國用AI生成YT假頻道 法媒：散布親中反美認知作戰

法媒踢爆YouTube上出現多個AI生成內容的頻道，向法語觀眾歌頌中國的強大並譴責美國，屬於中國認知作戰的一環。（路透）

2024/01/29 11:23

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國媒體《世界報》（Le Monde）指稱，YouTube上近來出現十多個模式相同的頻道，向法語觀眾歌頌中國的強大並譴責美國，內容明顯是由AI生成的，屬於中國認知作戰、營造虛假國際形象的一環。

據《世界報》報導，這些頻道大多是在去年下半年創建的，通常沒有太多簡介，最多只提供一次性電子郵件當成聯繫方式。其中，有個名為「蘇菲解密（Sophie décrypte）」的YT頻道擁有近5萬人訂閱、200萬人次觀看次數，目前已經被YT終止帳戶。

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在「蘇菲解密」上傳的影片「紅色警報：中國重新定義經濟遊戲規則導致美國衰落」裡，可以聽到敘述者用AI合成的聲音讚揚中國的經濟策略，同時聲稱依賴美元和購買美國國債的國家正在遭受損失，而且「美國擔心中國的科技崛起」。

「蘇菲解密」還會使用聳動的內容農場標題吸引目光，比如說「拜登簽署美國經濟死刑令」、「普廷讓西方顫抖」等等，同類型的頻道還有「地緣經濟脈動（Pulsations géoéconomiques）」、「連結世界（Monde connecté）」、「360視角（360 Vision）」、「最後一刻（Dernière Minute）」等等。

這類頻道的影片通常較長，有些著重在頌揚中國工業的先進，有些則暫時將中國放在一旁，主要關注以色列與哈瑪斯等地緣政治議題，同時也會批判以色列的盟友美國，並突顯出俄羅斯、伊朗對巴勒斯坦的保護作用。

事實上，澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）去年就發現中國在YT上的認知作戰，並將其命名為「皮影戲（Shadow Play）」，相關影片顯然是為了改變英語觀眾對中國的看法，其使用AI生成內容並配音，吸引到了不少觀看次數。

ASPI表示，「皮影戲」YT頻道至少有30個，從2022年年中開始上傳內容，至今累計超過4500部影片、近1.2億人次觀看、73萬名訂閱者，主要內容是宣傳中國正在全球競爭領域裡獲勝，無論是中美科技戰、稀土和關鍵礦產，都顯示出美國正走向崩潰，中國和俄羅斯則是地緣政治中最負責任、最有能力的。

經過ASPI向YT檢舉後，截至去年12月8日已有19個「皮影戲」頻道被終止。《世界報》指稱，「蘇菲解密」等頻道無疑是法語版的「皮影戲」，估計累積觀看次數達720萬，在向YT反映後已有7個頻道帳戶被終止。

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