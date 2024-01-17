台灣人太善良！中國網紅憂認知戰入侵：會被大流氓玩死

中國旅美網紅金然（圖右）指出，由於台灣人太善良，加上中共的認知戰不會直接跟你說台灣不好，導致有些台灣人覺得中共沒那麼壞。（圖擷自YouTube）

2024/01/17 12:13

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Youtube頻道「攝徒日記Fun TV」經營者「八炯」時常分享抨擊中共作為的內容，昨日他PO出採訪中國旅美網紅金然，討論中共如何推動認知作戰的；金然指出，台灣人太善良，不知不覺落入中共認知戰。金然也提到，這次來台觀察各陣營競選活動赫然發現，某黨「完全複製了中共早期的、發動群眾的一套手法，在我看來就是『2.0』」。

「八炯」問金然，如何看待台灣人對於中共的壞看不太明白，甚至目前仍有些台灣人覺得中共「沒有那麼壞吧」？金然表示，他在北京長大，出社會工作一段時間才到美國求學、工作，因此也有個第三方視角，他分析台灣人為何覺得中共沒那麼壞，第一個原因就是「台灣人太善良」，無法了解一個天天殺人越貨，以拿到權力、用暴力去掌握自己所有慾望和東西的「大流氓」，「他是怎麼考慮待人待物的事情，你想不到的」，並強調「如果你認為他只是個壞人，你已經對他有了一個極其錯誤的認識」。

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金然接著指出，第二個原因則是中共是認知戰的鼻祖，從他起家就靠宣傳，靠鼓動平民百姓來起家的，所以總結了一套有效的認知戰的戰術，最近來看甚至連2.0、3.0都不止了。

金然說明，中共的認知戰不會直接跟你說台灣不好，或是形容台灣殺人放火、水深火熱，而是台灣雖然也OK，但在中國有的事在台灣也都有，一樣有官員貪汙、黑金、黑社會等，甚至台灣還有黑社會電影，是中國所沒有的。

金然進一步指出，中共也會說，人大會議開得多麼祥和、多麼氣派，沒有人會互相攻擊，反觀台灣自己「打起來了、像什麼樣子」，這些描述讓台灣民眾感覺「台灣有點亂」，加上中國挾帶14億人口以及廣闊的國土面積、豐富的資源等，還能帶來財富，去中國可以賺到錢，這些內容會讓民眾覺得中共也不錯，一旦台灣人全民都形成這樣一個概念的話，就已經掉在中共設的那個陷阱裡了。包含後面一系列針對官員的認知，以及政策的制定、民間的意願的推動上，全會陷進認知戰的這個陷阱。

「八炯」指出，中共不斷升級其認知作戰，在這次的總統大選中，真的有很多年輕人去看抖音，但台派是沒辦法在上面做宣傳的，即便可以發布在國際版「TikTok」上也會被限制流量，就算想在上面闢謠，或是想要分享中共認知作戰的資訊時，年輕人也都看不到，

「八炯」也提到，觀察本次大選，早從去年就發現，有共產黨的打法在台灣這邊運作。金然被問到如何看待時則回應，他表示本次來台參加觀選團，在大選前夜包含民進黨、民眾黨、國民黨都趕場跑了一遍，他表示過程中也有看到「我曾經經歷的東西」，並指「有某個黨在對年輕人的鼓動上，完全複製了中共早期的、發動群眾的一套手法，在我看來就是2.0」。

金然舉例，像是有說法指出，年輕人現在最主要的痛點，包含「年輕人覺得我長大了，我掙的錢要多，不但要能租房子，還要買房子」，而這些痛點被某些政治家抓到了，並告訴民眾「之所以你的工資很低，你的經濟狀況不行，你也買不了房，是因為當政的人，他們做的一套東西造成了你這樣子」、「如果我上台，我會讓你們實現這些東西」。一般年輕人被抓到痛點就會「不太想」、直呼「哇！終於找到這個人了，這就是我們的帶路人阿，我就跟著你幹了」，而不會理智的去想一想這是否可能、不會去綜合的考量一下這是不是真話。

金然指出，當初共產黨起家時，用的就是這一套。他表示當時中國主要分兩大塊人，一塊是在城市居住的人，一塊是農民，而農民沒有自己的地，而是住在地主的地，共產黨就提出「你跟著我打土豪分田地，他不會跟你提地主是如何一分一分把那個田地給掙過來，而是會說地主在剝削你，你跟著我，咱們一起幹他，打土豪分田地，然後這塊地全部分給大家。」金然表示，當初的農民就跟現在台灣的年輕人一樣，剛畢業什麼都沒有，甚至連女朋友都沒有，現在有人說能給我房子，當然「幹了」。

金然也提到，共產黨會到城市跟工人說，你們在工廠裡面，是那些資本家在剝削你們，且共產黨特別會用新詞，很時髦且也搞不清楚是什麼意思，解釋權在他，說動這些工人一起把資本家打倒，然後所有人就跟著共產黨幹，就把國民黨打倒了，打死了很多地主及資本家，甚至把他們的太太、小老婆也給分了。

金然說，一開始雖然也會真的分你土地，但也會開始搞「人民公社」、「大鍋飯」，聲稱還有另一套讓大家過得更好的形式，所有人不用交錢，天天只管幹活，過來以後做好吃的，大家一塊吃的都一樣，土地則是都收歸公家，誰掌權誰就是公家。

金然指出，這一套就很像某黨的候選人，現在針對年輕人這個族群使用的招數，且這位候選人也號稱最崇拜的是毛澤東，對此金然直呼「不可想像，一個台灣人崇拜毛澤東，那是個殺人魔頭阿，殺了無數人阿」。

金然也提到，共產黨一旦占領台灣，不會一次針對所有人，而是每一次只針對一小部分，且會讓群眾鬥群眾，像是過去先後針對不同族群，依序進行三反五反、四清運動、反右運動等，在控制了從下到上不同階層的人民的思想後，就沒人敢說話了，之後又進行了文化大革命，讓年輕的小孩子動手，年齡層大概就在16至24歲之間，大概就是台灣現在帶著小綠芽的那批人，讓他們去收拾老師、打校長。等到覺得要亂時，再派出軍隊，並讓小孩子全部上山下鄉，全部發配到農村去，讓這些人吃吃苦，等到連一天都吃不上三頓飯，就全部都會老實了。

金然也說，共產黨在文化大革命之後，還有其他行動。身為中國人的他，看到台灣人因為善良而產生的認知落差，他心裡也很急，因為一個好人會被大流氓玩死。

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