粉專爆民眾黨「小草證」滲透校園如「邪教」 柯文哲批側翼團體

民眾黨主席柯文哲今日受訪時直言：「該粉專是側翼團體，網路真真假假。」（記者劉信德攝）

2024/01/17 10:49

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「4年後再來！」 家長憂民眾黨發「小草證」類邪教滲透校園

〔記者林哲遠／台北報導〕臉書粉專「農藝女孩看世界」昨日PO出一名家長的爆料信，該名家長爆料，就讀高中的孩子班上有多名同學拿到類似民眾黨「黨證」的「小草識別證」，更稱繳交500元就可以得到一張，該家長忍不住感嘆民眾黨如同「邪教」般滲透進高中校園。對此，民眾黨主席柯文哲今日受訪時直言：「該粉專是側翼團體，網路真真假假。」

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柯文哲表示，文宣部跟他說那是一個側翼團體，網路真真假假，很多是反串的要害他們的，要先搞清楚再來。

民眾黨發言人李頂立則補充，這個粉專在過去1.2間都有造謠的紀錄，也跟民進黨相關團體友好，這種來文照登的模式就是認知作戰的一條龍。

「整篇文章，不乏對於年輕人、新住民的歧視！」李頂立痛批，粉專扣了一個大大的帽子說「政治進入校園」。公民參與政治是每個公民的權利，今天民進黨政府流失了那麼多青年選票，選後還對青年做認知作戰，難道是得不到選票，把青年污名化呢？

媒體追問，這個證跟黨中央發的一樣嗎？李頂立說，它確實在樣式上和他們發的不同，這篇文到底是從哪來？哪間學校？包含民眾黨與該粉專都要做相關的釐清。

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