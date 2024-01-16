「4年後再來！」 家長憂民眾黨發「小草證」類邪教滲透校園

16日有家長驚爆，就讀高中的小孩班上竟有多名同學拿到類似民眾黨黨證的「小草識別證」，據稱繳交500元就可以得到一張，這些學生還以支持柯文哲為榮，類似邪教吸收學生的方式讓該家長忍不住冒冷汗。（圖翻攝自臉書粉專「農藝女孩看世界」）

2024/01/16 23:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選已於13日順利結束，但選舉話題持續延燒。今（16日）有家長驚爆，就讀高中的小孩班上竟有多名同學拿到類似民眾黨黨證的「小草識別證」，據稱繳交500元就可以得到一張，這些學生還以支持柯文哲為榮，該家長忍不住驚呼民眾黨如同邪教般滲透進高中校園，洗腦幾乎還沒有投票權的高中生，「柯文哲根本不是在培養民主小草，我的孩子根本還未成年，他班上同學許多卻變這樣，我認為柯文哲根本就是在毒害我們的國家幼苗！」

臉書粉專「農藝女孩看世界」今晚PO出一名家長的爆料信，引發網友熱議。該名家長表示，「我的孩子今年16歲高二，在某個偏鄉就讀高中。選舉後我發現一件事，就是我的孩子有一天回家跟我說，他同學興致沖沖地跟他炫耀一張『小草識別證』，上面有大頭照跟姓名，看起來很像是學生證，同學說這是『大家揪團一起去台北玩』才有辦的東西，班上有好幾個同學都拿到了，也都揪團搭車北上，去參加了柯文哲的造勢晚會。」

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家長忍不住納悶：「16歲的孩子沒有投票權，為何對於身為柯文哲的『民主小草』會有這麼高的榮譽感跟認同感？明明政黨不會進入高中校園，何以如此？」後來才知道，「原來這些孩子之前參加了某些以中配為大宗的外配社團所舉辦的活動，可能就是揪孩子聚餐煮湯圓之類的『外配週』。帶頭認同柯文哲的，往往都是中配的孩子。」

「中配雖然挺藍，但中配孩子會說『我跟我爸媽不一樣，我是小草』、『我們現在雖然沒有投票權，但是我們要實踐學校教的公民課、關心社會，我們這代年輕人跟父母不一樣，藍綠那是老人家上一代在投的，現在有一個新的候選人，是只為我們年輕人著想的，跟藍綠完全不一樣的，我們可以去支持他』、『我們現在雖然是小草，等我們長大就是大樹啊』，然後也不會跟孩子說是要揪團去台北參加造勢晚會，而是一個拉一個跟同學說『我們揪團搭車去台北玩』、『我們去參加觀摩公民活動啊』，一群高中生就興致沖沖地去了造勢晚會。」

「但這些高中生完全沒有意識到自己在參與政治活動，他們全部都是看Youtube或抖音長大的孩子。他們會說『我們跟老人不一樣、跟爸媽那代不一樣，我們不要選藍綠，我們要選一個新的，屬於年輕人的候選人』。支持柯文哲瞬間變成很潮的事，就像當年太陽花也有家長帶小孩去凱道參與，如今對他們而言，參與柯文哲的造勢活動就是一種『公民參與』，甚至還會說『藉由參與這個活動可以增加我們的領導力與實踐力』，拍照片巴不得寫進學習歷程裡。這些孩子完全深信Youtuber與抖音網紅影片說的『藍綠作票』影片，深信柯文哲是清新的、被藍綠迫害的、只為年輕人著想的新明星，且蔚為潮流。」

「這些小孩目前只有16歲，他們只覺得自己拿這張很像黨政的『小草識別證』的意義是『學校社團的識別證』、『公民活動的入場證』，就連其他家長也沒有意識到，這其實就是發給未成年的一種黨證，只覺得孩子是在參與學校的公民實踐課，但其實孩子們就是被吸收入黨了。他們以為自己只是繳500元得到一張特別的悠遊卡，但這張悠遊卡上印著姓名大頭照還有黨員編號跟黨徽啊！柯文哲不是說他們的政黨不收黨費嗎？怎麼又對孩子收一年500元做悠遊卡？」

「現在想想柯文哲的敗選感言為什麼會信心滿滿地說『4年後再來』，因為這些16歲的小孩，4年後就是20歲，他們通通都要投給柯文哲，等到這些高中/高職生變成大學/大專生，還會回來拉學弟妹一起投給柯文哲，因為他們深信『藍綠都不關心年輕人』、『只有這個新的政黨是關心我們年輕人的』、『我們要投給屬於年輕人的候選人』、『我們要做出跟老人不一樣的選擇』。」

「『我們是在參與屬於年輕人的新公民運動、是在參與關心社會的活動、我們是在做公民實踐』雖然其實就是去參加柯文哲的造勢，但這話術聽起來很熟悉吧，幾乎完全照搬太陽花學運當年的說法！如果這些孩子對自己的選擇深信不疑，4年後，小草真的變大樹，那將會是一場災難。寫到這裡我冷汗涔涔。我們家這裡已經算是很偏鄉的學校了，民眾黨的校園基層滲透卻可以做到這麼偏遠、這麼底層，從16歲開始洗腦起，還要算上高二學生的學弟妹、學長姐、大家一起變小草，真的有夠潮。」

「16歲的孩子們是無辜的，他們相信自己在做對的事、新的事、新的改變，可憐的是當他們的榮譽感、認同感，被戳破的那一天，他們會有多沮喪、多仇恨啊，這也是為什麼有這麼多小朋友深信柯文哲是被作票作掉的，無法接受柯文哲選票數目墊底的事實，更甚者還會說『4年後我們要幫阿北復仇』！」

該名家長最後忍不住痛斥：「柯文哲根本不是在培養民主小草，我的孩子根本還未成年，他班上同學許多卻變這樣，我認為柯文哲根本就是在毒害我們的國家幼苗。這才不是真正的『公民實踐課』，只是包裝成『社團活動』、『公民參與』的『邪教崇拜』而已，而偏鄉的中配社團就是邪教分部，為邪教發展校園基層組織，從鄉村包圍都市，從基層包圍中央，何等眼熟的話術。拜託大家注意到這件事，我對4年後，這些孩子有投票權後的情況，真的很害怕。」

「農藝女孩看世界」看完該家長的爆料信也直打哆嗦：「老實說我們聽完這位爸爸講的也是快被嚇爛，高中生被政黨吸收是不是太早了......我們保證這篇是真實故事絕非唬爛，但這位爸爸住在深藍區縣市，為了保護小孩他必須匿名投稿。」

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