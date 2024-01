社群平台X遭中國網軍進攻 用戶︰私訊狂傳「蔡英文秘史」連結

2024/01/11 14:11

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕2024總統大選進入倒數48小時,中國明目張膽惡意介選情況越發嚴重,各種錯誤假訊息充斥社群平台,甚至引發國際關注。日前不少社群平台「X」(原推特)用戶就分享,他們不斷收到許多機器人假帳號的私訊,且內容全部都是所謂的「蔡英文秘史」電子書連結,讓各國用戶對此不堪其擾,更直呼明顯是中國網軍所為。

近期國外開放學術平台「Zenodo」從本月初起,突然有被置入一份達300頁電子書「蔡英文秘史」,內容有學歷造假、同婚可怕、家族問題、生活淫亂以及防疫失敗等各種虛假訊息操作,進行明顯的全力抹黑施政和極盡人格羞辱。不僅如此,該電子書還被大量散布至網路上各大社群平台,有些搭配AI生成技術以影音呈現,有些則是利用假帳號私訊或發文留言下網址連結。

其中,社群平台「X」多名用戶就紛紛發文表示,他們在這幾天不斷收到大量的假帳號私訊,且這些私訊傳來的內容全是在Zenodo平台的「蔡英文秘史」電子書連結,有個用戶甚至表示自己遭到「轟炸式私訊」,短時間內收到一模一樣的私訊,對此感到很厭煩。中國民運人士王丹也指出,這種明顯是中共介入台灣選舉的手法,不只有出現在社群平台「X」,連他自己經營的電報群組也有出現。

更有用戶警告,假帳號私訊的連結千萬別點擊,會導致手機中毒。其他用戶則紛紛痛批,「抹黑機器火力全開」、「好噁喔!那麼多在傳謠言」、「秘史想也知道是之前的深偽影像」、「這是中共的慣用伎倆,他們總是攻擊和『抹黑』他們不喜歡的人」、「我不想知道蔡英文的秘史,只想知道侯無良到底還做了什麼歹事!」、「中共試圖將蔡英文描繪成『濫交』?這是因為他們自己的官員傳統上都有情婦嗎?」。

Beijing is mass-posting videos featuring a false “secret history” of ???????? President Tsai Ing-wen (蔡英文) on hundreds of social media accounts in a disinformation push ahead of Saturday’s presidential election.



The Secret History of Tsai Ing-wen (蔡英文秘史) is a 300-page document… pic.twitter.com/SkJ5aT1xA0