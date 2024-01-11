社群平台X遭中國網軍進攻 用戶︰私訊狂傳「蔡英文秘史」連結

日前不少社群平台「X」（原推特）用戶就分享，他們不斷收到許多機器人假帳號的私訊，且內容全部都是所謂的「蔡英文秘史」電子書連結。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2024/01/11 14:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選進入倒數48小時，中國明目張膽惡意介選情況越發嚴重，各種錯誤假訊息充斥社群平台，甚至引發國際關注。日前不少社群平台「X」（原推特）用戶就分享，他們不斷收到許多機器人假帳號的私訊，且內容全部都是所謂的「蔡英文秘史」電子書連結，讓各國用戶對此不堪其擾，更直呼明顯是中國網軍所為。

近期國外開放學術平台「Zenodo」從本月初起，突然有被置入一份達300頁電子書「蔡英文秘史」，內容有學歷造假、同婚可怕、家族問題、生活淫亂以及防疫失敗等各種虛假訊息操作，進行明顯的全力抹黑施政和極盡人格羞辱。不僅如此，該電子書還被大量散布至網路上各大社群平台，有些搭配AI生成技術以影音呈現，有些則是利用假帳號私訊或發文留言下網址連結。

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其中，社群平台「X」多名用戶就紛紛發文表示，他們在這幾天不斷收到大量的假帳號私訊，且這些私訊傳來的內容全是在Zenodo平台的「蔡英文秘史」電子書連結，有個用戶甚至表示自己遭到「轟炸式私訊」，短時間內收到一模一樣的私訊，對此感到很厭煩。中國民運人士王丹也指出，這種明顯是中共介入台灣選舉的手法，不只有出現在社群平台「X」，連他自己經營的電報群組也有出現。

更有用戶警告，假帳號私訊的連結千萬別點擊，會導致手機中毒。其他用戶則紛紛痛批，「抹黑機器火力全開」、「好噁喔！那麼多在傳謠言」、「秘史想也知道是之前的深偽影像」、「這是中共的慣用伎倆，他們總是攻擊和『抹黑』他們不喜歡的人」、「我不想知道蔡英文的秘史，只想知道侯無良到底還做了什麼歹事！」、「中共試圖將蔡英文描繪成『濫交』？這是因為他們自己的官員傳統上都有情婦嗎？」。

敢问推友是否被 蔡英文秘史 私信轰炸？ pic.twitter.com/MMpFRGh0zN — 巴丢草 Bad ї ucao （@badiucao） January 11, 2024

Beijing is mass-posting videos featuring a false “secret history” of ???????? President Tsai Ing-wen （蔡英文） on hundreds of social media accounts in a disinformation push ahead of Saturday’s presidential election.



The Secret History of Tsai Ing-wen （蔡英文秘史） is a 300-page document… pic.twitter.com/SkJ5aT1xA0 — Byron Wan （@Byron_Wan） January 11, 2024

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