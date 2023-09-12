美智庫蘭德公司：中國研究運用生成式AI 操控各國對台灣看法

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）表示，中國已在研究如何使用人工智慧聊天機器人ChatGPT等，與其類似的生成式人工智慧（AI），來操控全球各地的閱聽眾對台看法。示意圖。（資料照，路透，本報合成）

2023/09/12 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）研究員表示，中國研究人員已在探究如何使用人工智慧聊天機器人ChatGPT等，與其類似的生成式人工智慧（AI），來操控全球各地的閱聽大眾，更可能藉此使用這類工具塑造各界對台灣的看法，甚至可能對台灣2024年總統大選產生重大影響。

據美國《防務一號》（Defense One） 報導，蘭德公司一名專攻亞洲安全議題的政策分析家莫小龍（Nathan Beauchamp-Mustafaga），7日受訪時表示，「有鑒於中國解放軍與共產黨先前的意圖與的行為，從邏輯上來看，我們認為中國下一個目標將是台灣（2024年）總統選舉」。另據蘭德最新研究報告指出，中國利用現代科技在關鍵目標地點，改變或操控外國輿論的行為，至少可追溯到2005年。

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報告顯示，當時解放軍率先支持、創造他們有時稱為「合成資訊」的想法，也就是使用一些原始資訊捏造不實內容，意圖在網路上散布惡意訊息。由於中國政府執迷於審查制與封鎖外國媒體頻道等手段，因此中國先前在將「假消息武器化」方面一直處於劣勢，遠遠落後像俄羅斯等技術較純熟的國家，但隨著生成式人工智慧的技術發展，有望改變這一現狀。

報告指出，「像ChatGPT等生成式AI（大型語言模式），能大規模彌合黨國之間的文化鴻溝。然而，生成式AI仰賴大量的訓練資料，這將是解放軍要關注的重要關鍵，解放軍的資訊戰研究人員甚至曾抱怨內部缺乏數據分享」。另外，報告還提到中國AI研究人員李弼程的工作，他受命在中國尋找能讓AI應用於軍事的辦法，在解放軍內有特殊的重要性。

報告說明，李弼程率領的研究團隊，是研究機器人對社群媒體的影響，並指出在現在這類機器人，很容易被偵測出來且沒有說服力，因為它們不擅長駕馭語言，無法自行回答關於自己的簡單生平問題。另外，李弼程目前在研究的內容為「如何改善語言模型的產出，以在生成文字上更妥善運用情緒，藉此創造出更具說服力的合成文字」。

同時，報告還指出生成式AI「如何改變或影響對台灣的輿論」，該工具可協助解放軍創造大量似乎抱持特定觀點或意見的「假人格」，進而塑造出特定意見或觀點獲得熱烈支持的印象，但實際上並沒有這樣的情況，這種現象有時被稱為「帶風向」（astroturfing）。此外，生成式還AI可快速產生虛假的新聞報導、研究論文等報告，以假亂真。

蘭德公司國家安全與國防政策計畫副主任威廉（Heather Williams）表示，談到圖像或影片時，人們經常想到「深度偽造」（deepfake），但生成式AI將讓人擁有更可信的深度偽造效果，「所以如果你想要試著創造一個你想呈現的事實，但實際上它卻是謊言，只要使用這些工具，就可以非常輕鬆、容易辦到」，他還補充，「由於這些第3代社群媒體操控工具能讓行為惡劣者這麼做，這些假訊息現在將變得更加可信」。

此外，蘭德研究人員還透露，他們目前沒有確切的具體資訊，能表明台灣將成為主要目標，但美國官員已警告，中國可能會在2027年前入侵台灣；而台灣2024年的總統大選，可能會對中國針對台灣的相關行動，產生重大影響。

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