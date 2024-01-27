為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

聯合國雇員遭控參與10/7大屠殺 美澳加義宣布暫停援助

以色列指控UNRWA部分工作人員參與哈馬斯10月7日對以色列的大屠殺行動，UNRWA負責人拉扎里尼（見圖）因此宣布中止這些人的合約。（路透）

以色列指控UNRWA部分工作人員參與哈馬斯10月7日對以色列的大屠殺行動，UNRWA負責人拉扎里尼（見圖）因此宣布中止這些人的合約。（路透）

2024/01/27 19:46

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列昨（26）日指控聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的部分雇員，參與了激進組織哈馬斯（Hamas）10月7日對以色列民眾的軍事行動，讓UNRWA高層大感震驚，決定啟動內部調查，而美國、澳洲、加拿大與義大利等國家也因此相繼宣布，調查期間將暫停向UNRWA提供資金。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列26日向UNRWA與美國政府分享了部分UNRWA員工參與10月7日大屠殺的資訊，UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）旋即宣布中止嫌疑人士的合約，並展開內部調查，而美國國務院也表態，會暫時停止向UNRWA提供資金。

澳洲、加拿大與義大利今日也宣布跟進美國，停止援助UNRWA。澳大利亞外交部長黃英賢指出：「關於近東救濟工程處職員參與10月7日令人憎惡的恐怖襲擊之指控令人深感擔憂......，我們正在與夥伴國家商議，並將暫時停止支付近期的資金。」

加拿大國際發展部長胡森（Ahmed Hussen）則說：「我已指示加拿大國際發展部暫停向UNRWA提供所有額外資金，靜待調查結果出爐。」

義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）也在X平台（之前稱為推特）證實，義大利當前已暫停援助UNRWA，他在聲明中表示：「我們致力於向巴勒斯坦人民提供人道援助，並保護以色列的安全。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
傳中情局長將會以色列埃及卡達官員 尋求以哈停火
2024/01/27 07:36

傳中情局長將會以色列埃及卡達官員 尋求以哈停火
未令以停火 國際法院裁示別犯種族滅絕
2024/01/27 05:30

未令以停火 國際法院裁示別犯種族滅絕

電信頻譜佈局各不同 4G雙低頻成關鍵
哈瑪斯：民眾等候援助物資遭以色列攻擊 20死
2024/01/26 03:54

哈瑪斯：民眾等候援助物資遭以色列攻擊 20死

以軍24人陣亡 開戰以來最高
2024/01/24 05:30

以軍24人陣亡 開戰以來最高

酒迷品飲不求人！AI助你解密烈酒世界
UN救濟工作署：已29名所屬人員命喪加薩戰爭
2023/10/23 02:00

UN救濟工作署：已29名所屬人員命喪加薩戰爭

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播