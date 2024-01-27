聯合國雇員遭控參與10/7大屠殺 美澳加義宣布暫停援助

以色列指控UNRWA部分工作人員參與哈馬斯10月7日對以色列的大屠殺行動，UNRWA負責人拉扎里尼（見圖）因此宣布中止這些人的合約。（路透）

2024/01/27 19:46

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列昨（26）日指控聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的部分雇員，參與了激進組織哈馬斯（Hamas）10月7日對以色列民眾的軍事行動，讓UNRWA高層大感震驚，決定啟動內部調查，而美國、澳洲、加拿大與義大利等國家也因此相繼宣布，調查期間將暫停向UNRWA提供資金。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列26日向UNRWA與美國政府分享了部分UNRWA員工參與10月7日大屠殺的資訊，UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）旋即宣布中止嫌疑人士的合約，並展開內部調查，而美國國務院也表態，會暫時停止向UNRWA提供資金。

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澳洲、加拿大與義大利今日也宣布跟進美國，停止援助UNRWA。澳大利亞外交部長黃英賢指出：「關於近東救濟工程處職員參與10月7日令人憎惡的恐怖襲擊之指控令人深感擔憂......，我們正在與夥伴國家商議，並將暫時停止支付近期的資金。」

加拿大國際發展部長胡森（Ahmed Hussen）則說：「我已指示加拿大國際發展部暫停向UNRWA提供所有額外資金，靜待調查結果出爐。」

義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）也在X平台（之前稱為推特）證實，義大利當前已暫停援助UNRWA，他在聲明中表示：「我們致力於向巴勒斯坦人民提供人道援助，並保護以色列的安全。」

Allegations UNRWA staff were involved in the abhorrent October 7 terror attacks are deeply concerning.



Australia welcomes UNRWA’s swift response and will engage closely on investigations.



We are speaking with partners and will temporarily pause disbursement of recent funding. pic.twitter.com/Havwserjh3 — Senator Penny Wong （@SenatorWong） January 27, 2024

Il Governo italiano ha sospeso finanziamenti @UNRWA dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele. — Antonio Tajani （@Antonio_Tajani） January 27, 2024

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