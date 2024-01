聯合國雇員遭控參與10/7大屠殺 美澳加義宣布暫停援助

2024/01/27 19:46

〔即時新聞/綜合報導〕以色列昨(26)日指控聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(UNRWA)的部分雇員,參與了激進組織哈馬斯(Hamas)10月7日對以色列民眾的軍事行動,讓UNRWA高層大感震驚,決定啟動內部調查,而美國、澳洲、加拿大與義大利等國家也因此相繼宣布,調查期間將暫停向UNRWA提供資金。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,以色列26日向UNRWA與美國政府分享了部分UNRWA員工參與10月7日大屠殺的資訊,UNRWA負責人拉扎里尼(Philippe Lazzarini)旋即宣布中止嫌疑人士的合約,並展開內部調查,而美國國務院也表態,會暫時停止向UNRWA提供資金。

澳洲、加拿大與義大利今日也宣布跟進美國,停止援助UNRWA。澳大利亞外交部長黃英賢指出:「關於近東救濟工程處職員參與10月7日令人憎惡的恐怖襲擊之指控令人深感擔憂......,我們正在與夥伴國家商議,並將暫時停止支付近期的資金。」

加拿大國際發展部長胡森(Ahmed Hussen)則說:「我已指示加拿大國際發展部暫停向UNRWA提供所有額外資金,靜待調查結果出爐。」

義大利外交部長塔亞尼(Antonio Tajani)也在X平台(之前稱為推特)證實,義大利當前已暫停援助UNRWA,他在聲明中表示:「我們致力於向巴勒斯坦人民提供人道援助,並保護以色列的安全。」

