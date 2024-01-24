以軍24人陣亡 開戰以來最高

以色列傳出透過卡達和埃及，向哈瑪斯提議最長2個月的暫時休戰，讓所有仍被扣在加薩的以國人質獲釋。圖為以色列民眾22日在耶路撒冷的總理官邸附近示威，要求盡快營救人質。（法新社）

2024/01/24 05:30

〔編譯周虹汶、林家宇／綜合報導〕以色列軍方廿三日表示，以軍有廿四人在加薩走廊清剿巴勒斯坦激進團體「哈瑪斯」時陣亡，寫下以哈開戰以來的單日最高殉職人數。與此同時，美國新聞網站「Axios」廿三日獨家披露，以方已透過近月居中斡旋的卡達和埃及傳達休戰兩個月提議，換取哈瑪斯釋放手中全部以方人質。

以軍表示，陣亡廿四人中，廿一名後備軍人位於兩棟已裝好炸藥準備引爆的兩層樓房屋內，哈瑪斯武裝份子對屋外坦克發射火箭彈，引發強烈爆炸導致房屋倒塌，廿一人不幸殉職。這起事件使以哈戰爭以來的以軍死亡人數突破二二○人，也加深以國總理納坦雅胡的壓力，但納坦雅胡廿三日仍堅稱，將持續戰鬥到全面勝利為止。

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美媒︰以提議休戰2月 換回所有人質

迄今仍有超過一三○名人質在哈方手中。據Axios報導，以國版協議提議釋放所有生還人質和過世人質的遺體，第一階段先釋放女性、六十歲以上男性、病情危急者；接下來分批釋放女兵、六十歲以下平民男性、以軍男性士兵，以及已死人質的遺體。

以國提案也論及重新部署以色列國防軍（IDF），部分以軍撤出加薩走廊人口重鎮，允許巴勒斯坦平民在協議執行過程中，逐步返回加薩走廊最大城市加薩市。此外，以方也將釋放以國監獄中的巴勒斯坦囚犯，但不會是全部。

以方前述提案若獲哈方首肯，將是雙方開戰以來最長的一段休戰期。美國官員告訴Axios，達成此協議是促成以哈停火的唯一途徑，美方官員已趕赴埃及與卡達居中協調。據報導，以色列戰時內閣已同意前述提案內容，對未來數日內取得哈方正面回應表示審慎樂觀。

美英轟炸青年運動8處目標

另一方面，美國與英國廿二日對葉門叛軍「青年運動」控制區實施第二次聯合打擊，鎖定八處目標設施；青年運動則稱，首都沙那（Sanaa）、港口城市荷岱達（Hodeida）、塔伊茲（Taez）和貝達省（Al-Bayda）等地遭遇十八起轟炸，其中十二起發生在沙那，包括北部的一處軍事基地。

據報導，最新一次攻擊是在澳洲、加拿大、巴林和荷蘭支持下由美英執行，動用的武器為精準導引彈藥（PGM）和戰斧飛彈，針對青年運動用於攻擊紅海、曼德海峽及亞丁灣海上船隻的能力，鎖定目標包括飛彈系統、發射裝置、防空系統、雷達及深度地底武器儲藏設施。匿名官員透露，此次共發射約廿五至卅枚飛彈。

英國外交大臣卡麥隆表示，在本月十一日的首輪聯合打擊後，青年運動仍不斷對船隻發動攻擊，「我們將持續削弱他們發動這些攻擊的能力…我們用行動來替我們的警告背書」。英國首相蘇納克廿三日也宣布，將在未來數日內宣布對青年運動的新制裁措施。

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