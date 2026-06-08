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    首頁 > 生活

    南部5縣市大雨特報！ 鋒面及西南氣流影響 本週慎防致災雨勢

    2026/06/08 06:35 即時新聞／綜合報導
    今日隨著滯留鋒面接近及西南風增強，各地出現陣雨或雷雨的機率高，中南部地區降雨較廣泛、持續，北部及宜蘭也不定時有降雨發生。（資料照）

    今日隨著滯留鋒面接近及西南風增強，各地出現陣雨或雷雨的機率高，中南部地區降雨較廣泛、持續，北部及宜蘭也不定時有降雨發生。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（8日）隨著滯留鋒面接近及西南風增強，各地出現陣雨或雷雨的機率高，中南部地區降雨較廣泛、持續，北部及宜蘭也不定時有降雨發生。氣象署於今日4點5分針對南部5縣市發布大雨特報。

    氣象署提醒，中南部地區及午後北部地區、宜花山區有機會發生大雨，其中南部地區及午後桃園以北地區有短延時豪雨發生，民眾外出請攜帶雨具備用，非必要請避免前往山區活動。

    溫度方面，今日白天高溫略降，西半部高溫約32至34度，東半部高溫約31至33度，花東縱谷溫度會更高一些，台東地區有機會發生焚風，有局部36度左右高溫。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

    週二（9日）至週三（10日）受滯留鋒面及西南氣流影響，各地降雨機率高，尤其是中南部山區有可能出現局部豪雨等級以上降雨。週四（11日）滯留鋒面南移至巴士海峽，整體降雨略為趨緩，中南部地區仍廣泛有短暫陣雨或雷雨。

    週五（12日）至下週日（14日）滯留鋒面北抬回到台灣，加上西南風增強，各地水氣再度增加，西半部地區及東半部山區有陣雨或雷雨，並有可能發生局部大雨或豪雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    29 ~ 36 30 ~ 38 26 ~ 34 28 ~ 36

    氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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