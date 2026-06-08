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    首頁 > 國際

    中東戰火再起？ 4月停火以來伊朗首度向以色列發射大批飛彈

    2026/06/08 07:01 即時新聞／綜合報導
    伊朗7日向以色列發射大批飛彈，這也是伊朗自從4月8日停火協議生效之後首度攻擊以色列。（路透）

    伊朗7日向以色列發射大批飛彈，這也是伊朗自從4月8日停火協議生效之後首度攻擊以色列。（路透）

    中東自4月停火以來小摩擦不斷，但大致上仍維持停火，不過伊朗7日為報復以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特，向以色列發射大批飛彈，這也是伊朗自從4月8日停火協議生效之後首度攻擊以色列。

    綜合外媒報導，以色列軍方稱，伊朗至少3度向以色列發射彈道飛彈，以軍則攔截了所有伊朗彈道飛彈。消息人士指稱，以軍至少攔截了10枚彈道飛彈。美國總統川普對此表示，在伊朗發射飛彈攻擊以色列之後，伊朗仍需要重回談判桌達成協議，「此舉無助於談判」。

    以軍參謀總長薩米（Eyal Zamir）在與軍方高層進行評估時表示，以色列目前無法對6日晚間伊朗的飛彈襲擊做出回應，「一旦獲得許可，以色列國防軍將立即對敵人發動強力打擊」。以色列國防軍發言人德夫林（Effie Defrin）表示，為回應伊朗攻擊，以色列將加強對黎巴嫩真主黨的打擊行動。

    在伊朗向以色列發射飛彈後，伊朗關閉西部空域，伊拉克、敘利亞等國民航單位也宣布關閉空域。伊拉克民航局表示，伊拉克領空將繼續關閉72小時；敘利亞民航局則暫時關閉敘利亞南部空域12小時，並暫停大馬士革機場起降。

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