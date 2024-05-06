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澳洲少年持刀傷人後遭警擊斃 澳警方：具有恐怖主義行為特徵

澳洲少年持刀傷人，進而衝向警方遭擊斃。圖為案發現場。（美聯社）

澳洲少年持刀傷人，進而衝向警方遭擊斃。圖為案發現場。（美聯社）

2024/05/06 10:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲伯斯（Perth）4日深夜發生一起刺殺案件，一名16歲少年手持刀械在伯斯郊區刺傷一名中年男子，由於少年犯案後持刀衝向警方，因此警察將少年擊斃。澳洲警方表示，這起事件存在恐怖主義行為的特徵。

綜合外媒報導，澳州警方指出，這名少年4日深夜在伯斯郊區的一處停車場襲擊一名30歲男子。西澳州（Western Australia）州長庫克（Roger Cook）指出，少年在襲擊男子後持刀衝向警察。

西澳州警察局長布蘭奇（Col Blanch）還原事發過程，員警密錄器內容顯示，少年先持刀衝往一名員警，促使兩名員警擊發電擊槍，但未能有效阻止他。少年隨後往第三名持槍員警衝去，員警因此朝少年開槍，少年中彈後送醫不治。

布蘭奇也提到，犯案少年是16歲白人，具複雜的精神病史，因此警方早有記錄在案，「警方在事件發生前就知道這名少年的行為，少年過去曾在網路上受到刺激」。布蘭奇坦言，這起事件具有恐怖主義相關事件的所有特徵，但他現階段還不會宣布此案為恐怖主義事件。

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