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案情不單純！美澳衝浪客墨西哥失蹤 頭部中彈陳屍井底

來自美國與澳洲的3名衝浪客4月底在墨西哥離奇失蹤，最後遺體竟在井底發現，且頭部都有中彈傷口。（法新社）

來自美國與澳洲的3名衝浪客4月底在墨西哥離奇失蹤，最後遺體竟在井底發現，且頭部都有中彈傷口。（法新社）

2024/05/06 10:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕來自美國與澳洲的3名衝浪客4月底前往墨西哥衝浪，不料卻離奇失蹤，最後3名失蹤衝浪客遺體竟在一口水井中發現，頭部均中彈，顯示案情並不單純。

據《路透》報導，33歲的澳洲籍男子羅賓森（Callum Robinson）與30歲的弟弟傑克（Jake Robinson）、30歲美籍男子羅德（Jack Carter Rhoad）前往墨西哥北部的衝浪勝地恩森那達（Ensenada），沒想到4月27日以後就失聯，3人失蹤數天後，在美國聯邦調查局（FBI）的協助下展開搜查。

經過FBI與當地警方連日調查後，在恩森那達附近的聖托馬斯鎮（Santo Tomás）一處15公尺深的水井之中發現3具屍體，屍體嚴重腐爛，不過其部份特徵與失蹤3名衝浪客符合，他們的父母抵達墨西哥，確認這3具遺體就是他們的孩子。

墨西哥總檢察長辦公室的消息人士透露，3具屍體均頭部中彈，顯示案情並不單純，報導指出，下加利福尼亞州是墨西哥暴力最嚴重的州之一，儘管恩森那達地區被認為相對安全，由於犯罪和綁架猖獗，美國國務院建議美國人前往當地旅遊須慎重考慮。

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