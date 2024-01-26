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哈瑪斯：民眾等候援助物資遭以色列攻擊 20死

2024/01/26 03:54

〔中央社〕在以色列猛攻加薩走廊之際，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」治下的加薩當局今天表示，以色列軍隊殺害20名正在等待人道援助物資發放的民眾。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動超越以往的攻勢，以色列以持續猛攻加薩作為回應。

哈瑪斯治下的加薩衛生部今天說，上述20死攻擊事件的地點在加薩走廊（Gaza Strip）北部加薩市（Gaza City）的郊區，另有150人受傷。

哈瑪斯稱這起事件是一起「恐怖的戰爭罪」。以色列軍方未回應法新社的置評請求。

另一個巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）也說，人們被「砲彈和飛彈」殺死。法新社無法獨立查證上述說法。

但法新社訪問到的目擊者說，他們遭到以色列部隊攻擊。

一名傷者的舅舅巴薩爾（Abu Ata Basal）告訴法新社：「大家去領食物和麵粉，因為沒東西可以吃了。戰車突然間出現，開始朝人群開砲，人們被炸得四分五裂。」

手腳都受了傷的民眾瑞非（Mohammed al-Rifi）也說：「我們去領麵粉，他們朝我們砲擊4次，有人犧牲和受了傷。」

根據法新社記者，傷亡人員被送到加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital），可以看到醫院地板上擺放著遺體。1130126

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